Zápas s Interem asi zlomil druhý gól do šatny, řekl Kalvach po debaklu 0:4

Milán - Plzeňský fotbalista Lukáš Kalvach se domnívá, že zápas Ligy mistrů s Interem Milán zlomila druhá branka z 42. minuty. Porážka 0:4 reprezentačního záložníka mrzela i kvůli tomu, že Viktoria držela s domácím favoritem úvodní půlhodinu krok.

"Začátek nebyl z naší strany úplně špatný, snažili jsme se být aktivní. Zlomil to asi druhý gól do šatny, to byla škoda. Inter měl velkou kvalitu. Pohlídal si to a využil i další příležitosti," řekl Kalvach novinářům.

Dvě branky na San Siru vstřelil Edin Džeko, jenž si vylepšil výbornou bilanci s Viktorií, které dal 12 gólů v 10 soutěžních zápasech. "Je to světový hráč. Věděli jsme, jakou má sílu. Prosadil se a jenom potvrdil svou kvalitu," uvedl Kalvach.

"Individuálně jsou v Interu nejlepší hráči na světě. Mají i velmi dobře propracovaný systém a je těžké se do nich dostat. Je to top level a pro nás velká škola," doplnil sedmadvacetiletý středopolař.

Pochvaloval si kulisu na milánském stadionu, kam dorazilo 71.849 diváků. "Zatím suverénně nejlepší atmosféra ze všech zápasů, co jsme letos v Lize mistrů zažili. Vždycky se před fanoušky hraje dobře," konstatoval Kalvach.

Úřadující čeští šampioni ve skupině C i popáté prohráli, mají skóre 3:20 a jistotu, že skončí poslední. Elitní soutěž zakončí v úterý v domácím utkání s Barcelonou.

"Pro nás i český fotbal je velký úspěch, že jsme do skupiny vůbec postoupili. Jsou to skvělé zápasy a zážitek. Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom uhráli nějaké body. Ale kvalita soupeřů je jinde. My se soustředíme na to, abychom zvládali ligu a zas o to mohli příští rok bojovat," řekl Kalvach. "Věřím, že nás v zápase s Barcelonou lidi poženou. Určitě nic nevzdáváme a budeme chtít bodovat," dodal olomoucký odchovanec.