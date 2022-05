Zápas s Finy odchytá Langhamer, hrát bude Jiříček, vypadli Šimek a Jordán

Tampere (Finsko) - Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa v posledním utkání základní skupiny B v Tampere proti domácímu Finsku s Markem Langhamerem v brance a šestičlennou obranou. Vrací se do ní mladý bek David Jiříček, hrát naopak nebudou Radim Šimek a Michal Jordán. Zápas začne v 19:20 SELČ.

Pro Langhamera půjde o druhé vystoupení na turnaji. Poprvé zasáhl do duelu se Švédy (3:5), kdy před polovinou utkání střídal Karla Vejmelku. Odchytal přes 31 minut, připsal si 15 úspěšných zásahů a jednou inkasoval. Dnes prožije premiéru v zahajovací sestavě na MS.

Osmnáctiletý Jiříček, který by měl být na předních pozicích při letošním draftu slavné NHL, zasáhl dosud v Tampere do čtyř utkání, předchozí duely s Norskem a USA ale strávil na tribuně. Šimek inkasoval v pondělí s Američany zásah do hlavy, Jordán byl sedmým bekem. Z pozice 13. útočníka se posunul na post centra čtvrtého útoku Michael Špaček, jenž si prohodil místo s Jiřím Černochem.

Tým kouče Kariho Jalonena se může ještě v případě výhry v základní hrací době posunout na druhé místo ve skupině. V takovém případě by ve čtvrtfinále vyzval Kanadu. Pokud Češi získají dva body a méně, bude jejich soupeřem na úvod play off Německo. Finové naproti tomu mohou při plném zisku skupinu ještě vyhrát. Pokud by se tak stalo a přeskočili severské rivaly Švédy, utkají se ve čtvrtfinále se Slovenskem. Jako druzí by hráli s Kanadou.

"Nálada je výborná. Těšíme se na dnešní zápas. Jdeme však nadále krůček po krůčku. Ten hlavní jsme udělali a jsme ve čtvrtfinále. Budeme vyhlížet, jaký na nás vyjde soupeř, pořád se ale soustředíme hlavně sami na sebe," řekl dnes novinářům asistent trenéra Libor Zábranský.

Sestavy:

ČR: Langhamer - Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka, Jiříček, D. Sklenička - Pastrňák, Krejčí, Červenka - H. Zohorna, Hertl, Blümel - J. Vrána, Kämpf, Smejkal - M. Stránský, M. Špaček, Flek - Černoch. Trenér: Kari Jalonen.