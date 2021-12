Zápas Ryby s Jurkem o český boxerský titul skončil remízou

Ústí nad Labem - Zápas o titul České unie boxerů profesionálů v polotěžké váhové kategorii mezi Michalem Rybou a Jozefem Jurkem ze Slovenska skončil nerozhodně. Dva ze tří rozhodčích desetikolový boj obodovali shodně, třetí viděl vyhrát Rybu. Podle pravidel tak nikdo pás šampiona nezískal.

Fotogalerie

"Asi to bylo spravedlivé rozhodnutí. Bylo to nahoru dolů. Myslím si, že jsem byl asi o trošku lepší, ale to Jožka taky. Asi bychom si to měli dát ještě jednou," řekl Ryba. O titul neúspěšně bojoval již v červenci, kdy prohrál s Ondřejem Buderou.

Jurko byl lepší v úvodu a na konci, střední část patřila Rybovi. "Mám pocit, že jsem měl více čistých úderů a více jsem toho natrefoval. Odveta? Jsem připravený na všechno," řekl slovenský boxer.

V dalších zápasech galavečeru "Tohle je box" si připsali vítězství Erik Agateljan, Budera nebo David Tauber.