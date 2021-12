Zápas prvního s druhým je vždycky svátek, cenil si výhry nad Třincem Lev

Hradec Králové - Útočník Jakub Lev nasměroval dvěma góly hokejisty Hradce Králové ve šlágru 36. kola extraligy k výhře nad vedoucím Třincem 5:1. Přiznal, že by si raději zahrál proti lídrovi v plné síle, ale i tak si tříbodového zisku proti soupeři bez devíti hráčů základní sestavy velice cenil.

"Zápas prvního s druhým je vždycky svátek. Nehrajete každý rok takhle nahoře. Myslím si, že jsem ten zápas měli pod kontrolu. Samozřejmě si musíme říct, že Třinec hrál v hodně okleštěné sestavě a hodně hráčům jim chybělo. Těšili jsme se, že budou v plné sestavě. Přeci jen i nás by to hodně otestovalo. Sezona plyne, už je za námi nějakých 35 zápasů, ale i tak měli dobrý tým a jsme rádi, že jsme to takhle zvládli," řekl Lev.

Mountfield za první dvě třetiny téměř nepustil soupeře do šancí a až za stavu 3:0 ve 38. minutě ujel do úniku Patrik Hrehorčák. "Chtěli jsme ukázat od začátku, kdo je na ledě pánem. Věděli jsme, že mladí kluci nebo i zkušení hráči, jako Šedivý a Szturc, se budou chtít ukázat a chtít si zahrát v Třinci déle. Ale nám se povedlo začít, jak jsme chtěli. První třetinu jsme to ještě nevyjádřili gólově, ale pokračovali jsme v tom a od druhé třetiny už jsme začali dávat góly," podotkl Lev.

On sám ve 24. minutě otevřel skóre dělovkou z levého kruhu v přesilové hře. "Vždycky jsou takové góly z jedničky v přesilovce hezké, když to tam zapadne. Sedlo to se vším všudy, vyměnili jsme si to tam s Filipem (Pavlíkem), Jérémie Blain mi to tam parádně připravil. Jsem samozřejmě rád, když takový hezký gól padne," uvedl Lev.

V čase 26:46 zvýšil šikovně bekhendem na 2:0 po střele Radima Šaldy. Zády k bráně trefil volný prostor u pravé tyče branky Marka Mazance. "Už tu střelu od modré jsem si tečoval bekhendem a věděl jsem, že Mazi šel hodně z brány. Jak se mi to odrazilo na hokejku, tak jsem chtěl rychle zakončit. Vždycky je ta rychlá střela z blízkosti nebezpečná, zapadlo to tam k tyčce. Jsem za to samozřejmě rád," prohlásil.

Na hattrick v zápase nedosáhl, ale připsal si ještě jeden bod za asistenci. "Měli jsme tam ještě v pět na tři nějaké šance, i ve druhé třetině jsme tam měli ještě něco, ale třeba si to schovávám na jindy. Uvidíme," smál se Lev.Třinec sice na začátku třetí třetiny v přesilové hře snížil na 1:3, ale Hradec svou výhru potvrdil.

"Říkali jsme si už po druhé třetině, že bychom chtěli přidat čtvrtý gól, že by byl takový uklidňovací, stejně jako se nám to povedlo ve Zlíně. Bohužel jsme dostali gól v oslabení, potom tam dvě tři střídání měl Třinec ještě nějaké šance, ale pak jsme zase hru srovnali, dali gól a tím jsme to uklidnili," prohlásil jednatřicetiletý centr.

Na 4:1 zvýšil v přesilové hře pěti proti třem po jeho asistenci Fin Ahti Oksanen. "Trefil to nádherně, vymetl tam všechny pavučiny. Víme, že to umí, takže jsem rád, že se mu to povedlo," řekl Lev na adresu Oksanena, který si v utkání připsal také tři body za gól a dvě asistence.