Ústí nad Labem - Boxerka Fabiana Bytyqi je i po sobotním zápase s Maríou Soledad Vargasovou z Mexika držitelkou pásu mistryně světa organizace WBC v lehké minimuší váhové kategorii. Poprvé v profesionální kariéře však z ringu neodešla jako vítězka, zápas skončil remízou. Třiadvacetiletá česká reprezentantka přiznala, že jí zápas ukázal řadu věcí, na kterých musí zapracovat.

"Někdy potřebujete zpětnou vazbu, uvědomit si, že něco děláte špatně a zapracovat na něčem dalším. Uvědomíte si, že někdo je tvrdší než vy, takže musíte zapracovat na síle. Je mi líto, že jsem na body nevyhrála, ale jsem ráda, že mi pás zůstal a třeba dojde k odvetě," řekla Bytyqi, která už po zápase potvrdila, že by se s Vargasovou ráda ještě jednou utkala.

A proti podle všeho není ani její mexická soupeřka. "Myslím, že k němu dojde a bude to můj další zápas. Přála bych si to. Chci si tuto kapitolu uzavřít a pak se posunout dále. Nechci si vybírat další soupeřky a od odvety zdrhat, že bych se bála. Nebojím se, jen zapracuji na chybách. Vím, že bude porazitelná. Není se čeho bát," uvedla svěřenkyně trenéra Lukáše Konečného.

Bytyqi má za sebou 15 zápasů mezi profesionálkami, předešlých 14 vyhrála. V sobotu narazila na dosud nejtěžší soupeřku. "Čekala jsem, že to bude nejtěžší zápas v kariéře a potvrdilo se to. Mexičanky jsou opravdu tvrdé a každý její úder byl fakt silový. Trochu jsme počítali, že to bude uragán a stalo se," řekla Bytyqi, která pás šampionky získala loni v září a nyní ho poprvé obhájila. "Nečekala jsem, že půjde do takového konstantního tlaku a možná mě to i trošku zaskočilo," přiznala.

Během přípravy na zápas se v prosinci zúčastnila i celosvětové propagační akce Pumy v Miami, kde se setkala s řadou hvězd v čele se sprinterem Usainem Boltem. "Bylo to parádní, protože jsem se dostala k lidem z jiných sportů, poznala různé tréninky, styly, pohybové hry, rozcvičky," uvedla Bytyqi pro profiboxing.cz.

"Nejvíce mě dostalo právě závěrečné povídání s Usainem Boltem, kdy mimo jiné mluvil o mentálním tréninku. Názorově jsme se sešli, protože si také myslí, že tohle je úplně zbytečné. Že si musíš vše stejně vždy srovnat v hlavě sám," řekla Bytyqi.