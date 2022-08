Zápas Karlových Varů na ledě Sokolova zahájí přípravy extraligových celků

Praha - Duelem Karlových Varů na ledě prvoligového Sokolova začne v úterý program přípravných zápasů klubů hokejové extraligy na nový ročník. Mistrovský Třinec, poražený finalista Sparta a vítěz základní části Hradec Králové na závěr testovacího období v září rozehrají Ligu mistrů.

Třinec čekají zápasy doma i venku s britským Belfastem a švédským celkem Skelleftea AIK, s Davosem bude hrát až v říjnu. Sparta se ještě před startem extraligy utká s dánským Aalborgem a švédským týmem Lulea HF a v rozehrané soutěžní sezoně se utká s Jukuritem Mikkeli. Hradec Králové v září absolvuje souboje s týmy Frölunda, Grenoble a v říjnu s Eisbären Berlín.

Hradec Králové má v programu i turnaj Red Bulls Salute v Kitzbühelu, kde narazí na Mnichov a následně Salcburk, nebo Zug. Sparta se vydá do Bratislavy na Danube Cup - Memoriál Jána Staršího, na němž bude hrát s pořádajícím Slovanem, Lukko Rauma a Davosem.

Do zahraničí se v přípravě vydá i dalších sedm klubů. Pardubice zamíří na Dolomiten Cup v italském Neumarktu poblíž Bolzana, kde je čeká Augsburg a jeden z dvojice Biel-Bienne, Eisbären Berlín. Vítkovice čekají při jednom turné ve švýcarském Le Sentier zápasy se Ženevou a Lausanne a potom duely ve Francii s Chamonix a Grenoble.

Kladno zamíří do Popradu. Nejdříve s ním sehraje přípravu, a pak na Tatranském poháru s Banskou Bystricí a následně buď opět s Popradem, nebo s finským Sport Vaasa. České Budějovice nastoupí v Linci a Olomouc v Trenčíně.

Karlovy Vary se zúčastní BMW Cupu v Norimberku, kde bude jejich prvním soupeřem Linec a druhým domácí Ice Tigers, či Vídeň. Plzeň na turnaji Südtirol Summer Classic v Bolzanu bude hrát s Düsseldorfem a Bolzanem, nebo Ambri-Piottou.

Kometě Brno odpadl původně domluvný duel na ledě Bratislavy Capitals, kteří se měli představit i v Hradci Králové. Klub místo návratu do mezinárodní rakouské ligy ukončil činnost.

Další celky budou hostit zahraniční soupeře. Do Českých Budějovic zavítá Salcburk a Linec, do Hradce Králové Vídeň a Štýrský Hradec, do Olomouce Košice a Trenčín, který se přestaví také na ledě Vítkovic, do Třince Slovan Bratislava a Kometa Brno bude hostit Zvolen.

Program přípravných zápasů extraligových týmů: Úterý 2. srpna: 18:00 HC Baník Sokolov - HC Energie Karlovy Vary. Čtvrtek 4. srpna: 18:00 HC Baník Sokolov - HC Verva Litvínov. Pátek 5. srpna: 17:30 HC Motor České Budějovice - EC Red Bull Salcburk. Úterý 9. srpna: 17:00 HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec, 17:30 HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary, 18:00 Rytíři Kladno - HC Motor České Budějovice (v Příbrami), HC Kometa Brno - SK Horácká Slavia Třebíč, 18:30 HC Sparta Praha - HC Slavia Praha. Čtvrtek 11. srpna: 17:00 HC Frýdek-Místek - Oceláři Třinec, Rytíři Kladno - HC Sparta Praha (v Berouně), BK Mladá Boleslav - HC Slavia Praha, 17:30 HC Motor České Budějovice - SK Horácká Slavia Třebíč, HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc, HC Škoda Plzeň - Draci Pars Šumperk, 18:00 Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlovy Vary, HC Kometa Brno - PSG Berani Zlín. Pátek 12. srpna: 20:00 HC Dynamo Pardubice - Augsburg Panther (Dolomiten Cup v Neumarktu). Sobota 13. srpna: 17:00 Mountfield Hradec Králové - EHC Red Bull Mnichov (turnaj Red Bulls Salute v Kitzbühelu). Neděle 14. srpna: 15:00 nebo 19:00 EC Red Bull Salzburg/EV Zug - Mountfield Hradec Králové (o 3. místo nebo finále turnaje Red Bulls Salute v Kitzbühelu), 15:45, nebo 20:00 HC Dynamo Pardubice - EHC Biel-Bienne/Eisbären Berlín (o 3. místo nebo finále Dolomiten Cupu v Neumarktu). Úterý 16. srpna: 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Olomouc, BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec, HC Energie Karlovy Vary - HC Stadion Litoměřice, 17:30 HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň, 19:00 Servette Ženeva - HC Vítkovice Ridera (v Le Sentier). Středa 17. srpna: 19:00 Lausanne HC - HC Vítkovice Ridera (v Le Sentier). Čtvrtek 18. srpna: 17:30 HC Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec, HC Škoda Plzeň - HC Verva Litvínov, 18:00 HC Kometa Brno - HC Olomouc, HK Poprad - Rytíři Kladno, 19:00 HC Slovan Bratislava - HC Sparta Praha (Danube Cup - Memoriál Jána Staršího v Bratislavě). Pátek 19. srpna: 15:00 HC Sparta Praha - Lukko Rauma (Danube Cup - Memoriál Jána Staršího v Bratislavě), 18:30 Pionniers Chamonix - HC Vítkovice Ridera. Sobota 20. srpna: 13:30 Rytíři Kladno - HC ´05 Banská Bystrica (Tatranský pohár v Popradu), 18:00 Brüleurs de Loups de Grenoble - HC Vítkovice Ridera. Neděle 21. srpna: 13:30 nebo 17:30 HK Poprad/Sport Vaasa - Rytíři Kladno (o 3. místo nebo finále na Tatranském poháru v Popradu), 15:00 HC Davos - HC Sparta Praha (Danube Cup - Memoriál Jána Staršího v Bratislavě), 17:30 HC Motor České Budějovice - EHC Black Wings Linec. Úterý 23. srpna: 17:00 HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav, HC Olomouc - HC Košice, Mountfield Hradec Králové - Vídeň Capitals, 17:30 HC Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec, HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary. Středa 24. srpna: 17:30 HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno. Čtvrtek 25. srpna: 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Slovan Bratislava, BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň, Mountfield Hradec Králové - Štýrský Hradec 99er, 18:00 Bílí Tygři Liberec - HC Dynamo Pardubice, Rytíři Kladno - HC Energie Karlovy Vary (v Rakovníku). Pátek 26. srpna: 18:00 HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera. Neděle 28. srpna: 17:30 EHC Black Wings Linec - HC Motor České Budějovice. Úterý 30. sprna: 17:00 HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec, HK Dukla Trenčín - HC Olomouc, 17:30 HC Motor České Budějovice - HC Dukla Jihlava, HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav, HC Slavia Praha - Rytíři Kladno. Čtvrtek 1. září: Liga mistrů: 19:05 Frölunda HC - Mountfield Hradec Králové. Přípravné hokejové zápasy: 17:00 BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice, HC Vítkovice Ridera - HK Dukla Trenčín, 18:00 Bílí Tygři Liberec - HC Verva Litvínov, HC Kometa Brno - HKM Zvolen, Rytíři Kladno - HC Slavia Praha. Pátek 2 září: Liga mistrů: 17:00 HC Oceláři Třinec - Belfast Giants, 19:30 HC Sparta Praha - Aalborg Pirates. Sobota 3. září: Liga mistrů: 18:30 Brüleurs de Loups de Grenoble - Mountfield Hradec Králové. Přípravný zápas: 14:00 HC Energie Karlovy Vary - EHC Black Wings Linec (BMW Cup v Norimberku), 20:00 HC Škoda Plzeň - Düsseldorf EG (Südtirol Summer Classic v Bolzanu). Neděle 4. září: Liga mistrů: 15:05 Skelleftea AIK - HC Oceláři Třinec, 16:00 HC Sparta Praha - Lulea HF. Přípravný zápas: 14:00 nebo 18:00 Norimberk Ice Tigers/Vídeň Capitals (o 3. místo nebo finále na BMW Cup v Norimberku), 15:00 nebo 18:30 Bolzano Foxes/HC Ambri-Piotta - HC Škoda Plzeň (o 3. místo nebo finále na Südtirol Summer Classic v Bolzanu). Úterý 6. září: 17:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov, 18:00 HC Olomouc - HC Kometa Brno. Středa 7. září: 17:30 Rytíři Kladno - Bílí Tygři Liberec. Čtvrtek 8. září: Liga mistrů: 17:30 Mountfield Hradec Králové - Brüleurs de Loups de Grenoble. Přípravný zápas: 17:30 HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav, HC Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno, HC Verva Litvínov - HC Baník Sokolov, 18:00 HC Dynamo Pardubice - Dynamo Pardubice B, HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera, HC Olomouc - HK Dukla Trenčín. Pátek 9. září: Liga mistrů: 17:00 HC Oceláři Třinec - Skelleftea AIK, 19:30 Aalborg Pirates - HC Sparta Praha. Přípravné zápasy: 16:00 HC Motor České Budějovice - HK Nitra (turnaj Energie Steiermark Trophy ve Štýrském Hradci). Sobota 10. září: Liga mistrů: 16:00 Mountfield Hradec Králové - Frölunda HC. Přípravný zápas. 16:00 nebo 19:30 Moser Medical Štýrský Hradec 99ers/Adler Mannheim - HC Motor České Budějovice (zápas o 3. místo nebo finále turnaje Energie Steiermark Trophy ve Štýrském Hradci). Neděle 11. září: Liga mistrů: 15:05 Lulea HF - HC Sparta Praha, 17:00 Belfast Giants - HC Oceláři Třinec. Úterý 4. října: Liga mistrů: 18:00 Jukurit Mikkeli - HC Sparta Praha, 19:45 HC Davos - HC Oceláři Třinec. Středa 5. října: Liga mistrů: 19:30 Eisbären Berlín - Mountfield Hradec Králové. Úterý 11. října: Liga mistrů: 17:30 HC Oceláři Třinec - HC Davos, 19:30 HC Sparta Praha - Jukurit Mikkeli. Středa 12. října: Liga mistrů: 17:30 Mountfield Hradec Králové - Eisbären Berlín.