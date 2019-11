Zápas jsme zvládli bravurně, ocenil tým po výhře nad Švédy Říha

Leksand (Švédsko) - Velmi spokojeným dojmem působil po úvodním vystoupení na turnaji Karjala v Leksandu proti domácímu Švédsku kouč českého týmu Miloš Říha starší. Nebylo to ale jen proto, že jeho svěřenci vyhráli 3:1. Šedesátiletému trenérovi, který dnes vedl ze střídačky národní mužstvo poprvé se svým synem, se zamlouval způsob, jakým k výsledku dospěli.

"Můžu být velice spokojený. Myslím, že jsme byli od začátku lepší a lépe jsme bruslili. V první třetině jsme si vytvořili takové tři šance, kdy jsme nebyli důrazní na brankovišti, ale sami jsme Švédy k ničemu nepustili. Možná v přesilovkách měli dvě šance, ale jinak jsme zápas zvládli bravurně," prohlásil Říha v rozhovoru s novináři.

Jedním z dlouhé řady pozitiv byla souhra první útočné formace s Janem Kovářem na postu centra. "Bylo jasně vidět, že si vyhovují. Právě proto, že s vhazováním pochopili, jak to mají dělat. Pokud je jedna myšlenka, tak to funguje vždy. Pokud tam je myšlenek hodně, tak to nikdy nemůže platit. Kluci jsou zkušení a vyzrálí, hlavně Honza Kovář tomu dává hlavu. Nikde nepropadal, byl na pravém místě rozehrávky, vynikající. A ti ostatní se přidali," chválil Říha.

Výhru bere i jako určité potvrzení toho, že se mužstvo vydalo správnou cestou. "Myslím, že všichni přijeli s tím, že reprezentace je respekt, že to má smysl. Pokud se podřídí, hra vypadá jinak. Švédy jsme přestříleli. Pokud tomu začnou hráči věřit a budou se tomu podřizovat, myslím, že to smysl má. A sami budou stoupat ještě výš. Byl to první zápas, u určitých hráčů se mohly objevit určité obavy. Ale jak je ti starší podrželi, další se přidali. Teď ještě čekáme, že se přidají i ti mladí," podotkl Říha.

Přesto viděl ještě prostor ke zlepšení. "Všichni splnili taktiku, to bylo důležité. Vždycky hrajete, co vám soupeř dovolí. Chyběl mi tam ale lepší předbrankový prostor a důraz. Soupeř nám dopřál dost šancí, ono to ale souvisí i s tím, když hráči mají v hlavách, co chtějí plnit. A teprve se pouštějí do nějaké útočné fáze," vysvětlil Říha.

"Toulali jsme se spíš po rozích a neměli předbrankový prostor. Kluci pořád chtěli něco rozehrávat, něco vymýšlet. Ale zase na druhou stranu jsme tam s klukama také vymysleli několik akcí s vhazováním, s přesilovými hrami, s věcmi ze hry. Myslím, že to je pozitivní," uzavřel Říha.