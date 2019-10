Zápas jsme protrpěli, valila se na nás lavina, řekl Valverde

Praha - Trenér Ernesto Valverde očekával, že fotbalisté Barcelony zvládnou utkání třetího kola základní skupiny Ligy mistrů na půdě Slavie s větším přehledem a klidem. Připustil, že španělský gigant si zápas v Edenu protrpěl a v druhé půli se na jeho branku valila lavina domácích útoků.

"Slavia ukázala, že je velmi silný soupeř, hrála skvěle. Čekali jsme, že budeme mít zápas pod větší kontrolou. Zápas jsme skutečně protrpěli, měl opravdu vysoké tempo," řekl na tiskové konferenci Valverde.

Pětinásobného vítěze Ligy mistrů poslal v Edenu do vedení už ve třetí minutě Lionel Messi, v 50. minutě srovnal Jan Bořil, ale o sedm minut později rozhodl vlastní gól domácího Petera Olayinky.

"My jsme začali dobře, dali jsme rychle gól a dominovali jsme. Ale bylo vidět, že v určitých situacích jsme ztráceli míče. Domácí z toho ohrožovali naši branku a do poločasu skoro vyrovnali," uvedl Valverde.

"Ve druhé půli ještě přišlápli plyn, což jsme čekali, protože Slavia se vždy tlačí do útoku. Když jsme dali gól na 2:1, měli jsme trochu větší klid. Domácí se pak valili jako lavina na naši branku, byli na naší polovině a těžko se to bránilo," připustil pětapadesátiletý španělský kouč.

Hlavně v posledních minutách se Barcelona dostala pod drtivý tlak, na což není zvyklá. "Slavia šla ke konci do rizika, my jsme museli s koncem zápasu hlavně bránit. Musíme se naučit tyhle zápasy lépe kontrolovat. Mohli jsme vyhrát vyšším rozdílem, ale spoustu šancí měla i Slavia. To je třeba uznat. Naším klíčovým hráčem byl brankář Ter Stegen, nejen v tomhle zápase, ale ve všech třech ve skupině," uvedl Valverde.

Jeho svěřenci po polovině skupiny vedou tabulku se sedmi body. Inter Milán s Dortmundem mají čtyři body a poslední je Slavia s jedním bodem. "Samozřejmě pro nás byl tenhle zápas velmi důležitý, ale to i pro Slavii, což bylo vidět na hřišti. Teď vedeme tabulku, budeme hrát dva zápasy doma se Slavií s Borussií. V nich se teprve ukáže, jak vše dopadne," konstatoval Valverde.