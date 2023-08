Zápas jsem si užil, hráči podali téměř dokonalý výkon, řekl přes vyřazení Priske

Praha - Přestože fotbalisté Sparty po prohře v penaltovém rozstřelu domácí odvety 3. předkola Ligy mistrů vypadli s Kodaní, trenér Brian Priske si zápas užil. Pro šestačtyřicetiletého dánského kouče bylo potěšením sledovat výkon, jaký Pražané proti jeho krajanům předvedli, v mnoha aspektech se podle něj přiblížil dokonalosti. Na tiskové konferenci uvedl, že Letenským chybělo k postupu pouhé procento. Je přesvědčen, že smolné vyřazení na mužstvu nezanechá dlouhodobé psychické stopy.

"Samozřejmě jsem jako všichni ostatní v týmu, v klubu, vedení a fanoušci zklamaný z výsledku. Ale také jsem velmi pyšný na to, jak jsme hráli. Byl to velice těžký zápas proti velkému klubu s velkým rozpočtem a dotáhli jsme to na penalty. Když se podíváme na dnešní výkon, byli jsme lepší v mnoha aspektech. Fyzicky, technicky, takticky," řekl Priske, který v letech 2016 až 2017 dělal v Kodani asistenta.

Jeho tým už po 15 sekundách prohrával, ale poté před vyprodanou Letnou dominoval, v 80. minutě srovnal a v prodloužení dvakrát vedl. Dánský šampion ale pokaždé srovnal a v rozhodujícím penaltovém rozstřelu ukázal pevnější nervy.

"Nevím, jestli to byl ten nejlepší zápas (Sparty pod mým vedením). V minulé sezoně jsme odehráli těžké zápasy se Slavií, ten poslední jsme vyhráli 3:2. Ale dnešní utkání jsem si užil v mnoha ohledech. Dominovali jsme proti velmi silnému soupeři. To, jakým způsobem jsme se dokázali vypořádat s mnoha výzvami během utkání, bylo prostě úžasné," řekl Priske, jenž Spartu převzal před minulou sezonou a hned ji po devíti letech dovedl k českému titulu.

"Inkasovali jsme gól po necelých 20 sekundách a vše se nám mohlo rozpadnout. Ale ne, kluci na to zareagovali skvělým způsobem. Vrátili se do zápasu, dali pěkné branky a vytvořili si velké šance. Prvních 90 minut jsme byli lepším týmem a soupeře zachránil brankář. Bylo pro mě potěšením sledovat kluky a být dnes tady na Letné," doplnil bývalý trenér dánského Midtjyllandu.

Mužstvu neměl příliš co vytknout. "Samozřejmě jako trenér vždy něco najdete, ale po takovémhle zklamání je zbytečné hledat drobné detaily a chyby. Podali jsme výkon, který by nám normálně přinesl vítězství. Dnes nám chybělo zhruba poslední procento v některých situacích. Nakonec jsme prohráli, ale celkově jsme ukázali výkon, který se mi líbí, který musím ocenit. Předvedli jsme výkon, na kterém pracujeme každý den v trénincích. Mělo to blízko k dokonalosti," mínil Priske.

Věří, že se jeho svěřenci ze zklamání dokážou brzy oklepat. "Samozřejmě je těžké dostat z hráčů po takovém zápase zklamání. Ale musíme být pyšní na to, jak jsme hráli. Musíme rychle změnit nastavení mysli ze smutku a deprese na pozitivní a konstruktivní myšlení. Musíme se dívat na ty dobré věci, které jsme dnes udělali. Zítra hráči dostanou den volna, aby znovu nasbírali energii a v sobotu mohli předvést svou kvalitu v Teplicích," vyhlížel Priske příští ligový zápas.

Nijak nevyčítal kapitánovi Ladislavu Krejčímu a Asgeru Sörensenovi, že v rozhodujícím rozstřelu neproměnili penalty. "Připravovali jsme se na ně, nejen včera, ale nacvičujeme je na trénincích i průběžně. Je to však úplně o něčem jiném, když bojujete o Ligu mistrů. Jste pod velkým tlakem, jde o hodně, nejen o peníze. Všechen respekt klukům, kteří na penalty šli a vzali tu tíhu na sebe. Bohužel dnes se to neotočilo na naši stranu," dodal Priske.