Zápas Jablonce se Spartou byl kvůli nezpůsobilému terénu odložen

Praha - Dnešní zápas 22. kola první fotbalové ligy mezi Jabloncem a Spartou byl odložen. Po ranním vydatném sněžení je hřiště na Střelnici nezpůsobilé. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Náhradní termín utkání zatím stanoven nebyl.

Pražané přišli o generálku na čtvrteční odvetu 2. kola Evropské konferenční ligy na hřišti Partizanu Bělehrad, kde budou dohánět ztrátu 0:1 z prvního zápasu. Právě s ohledem na program Sparty v evropských pohárech bude o náhradním termínu rozhodnuto v nejbližších dnech.

Na odložení duelu se dohodli rozhodčí, kteří ho měli řídit, se zástupci vedení soutěže i obou klubů. "V Jablonci napadlo během noci a nedělního rána mezi 15 a 20 centimetry sněhu. Vytápění sice běží naplno již delší dobu, ale vlivem tajícího sněhu je hrací plocha téměř celá pod vodou. S ohledem na zdraví hráčů nelze utkání odehrát v řádném termínu," uvedl tiskový mluvčí Jablonce Martin Bergman na klubovém webu.

Na nelehkém terénu hrál Jablonec doma v lize už s Olomoucí zkraje února ligový duel, následné čtvrtfinále domácího poháru s Mladou Boleslaví na Střelnici bylo kvůli sněhu odloženo. Špatný terén trápil severočeský klub i v jarní části minulé sezony.

Jablonec v úvodních dvou jarních kolech tohoto ročníku nasbíral čtyři body, Sparta dvakrát remizovala. "Mrzí nás to, měli jsme nějaký rytmus. Myslím si, že rozhodl rozum. To, co se tady událo od rána řekněme od tří hodin, nikdo z nás nečekal. Hřiště by bylo totálně zničené a nepomohlo by to ani jednomu týmu. To, co všichni říkají, že to nevyhovuje Spartě, tak my taky chceme hrát na dobrém terénu, hráči jsou v tomhle stejní. Počasí je tady momentálně hodně špatné, v průběhu dne má ještě hodně pršet," prohlásil jablonecký trenér Petr Rada, který dříve krátce vedl i Spartu.

Jde o sedmý odložený duel v této ligové sezoně, ale první kvůli nezpůsobilému terénu. V podzimní části byla odložena tři utkání, všechna se už odehrála. Vinou koronaviru dvakrát v původním termínu nenastoupila Karviná. Slavia v srpnu kvůli odvetě kvalifikace Ligy mistrů s Ferencvárosem Budapešť požádala o odložení zápasu s Olomoucí.

V jarní části byla dosud odložena čtyři utkání. Úvodní dvě jarní kola nesehrály kvůli viróze v týmu Pardubice, oba jejich duely už mají náhradní termíny. Kvůli koronaviru v mužstvu nenastoupil Zlín v původním termínu proti Liberci. Duel se odehrál v úterý.

Fotbalisté Slavie potřebují v dnešním vršovickém derby s Bohemians 1905 zvítězil, aby i po 22. kole vedli prvoligovou tabulku. V sobotu se před obhájce titulu dostala o tři body Plzeň, která vyhrála 1:0 v Českých Budějovicích.

Slavia ve čtvrtek na úvod vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy v Istanbulu porazila Fenerbahce 3:2. Nemocného trenéra Jindřicha Trpišovského na lavičce zastoupil asistent Jaroslav Köstl a zatím není jisté, kdo tým povede v Edenu proti Bohemians. Obhájci titulu s "Klokany" prohráli v jediném z posledních 14 ligových duelů. Na podzim slávisté v Ďolíčku triumfovali 5:1.

V záchranářské bitvě čtrnácté Teplice vyzvou poslední Karvinou, na niž mají osmibodový náskok. Sedmá Mladá Boleslav po středečním debaklu 0:4 s Jabloncem v pohárovém čtvrtfinále hostí desátý Liberec.

Statistické údaje před nedělními zápasy 22. kola první ligy: FK Mladá Boleslav (7.) - Slovan Liberec (10.) Výkop: neděle 20. února, 15:00. Rozhodčí: Krejsa - Kubr, Machač - Franěk (video). Bilance: 36 8-7-21 49:72. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Šeda - Douděra, Šimek, Preisler, Pech - Matějovský, Dancák - Ladra, Hlavatý, Ewerton - Mužík. Liberec: Knobloch - Koscelník, Gebre Selassie, Plechatý, Mikula - Tiéhi, Purzitidis - Rondič, Frýdek, Tupta - Rabušic. Absence: Suchý (4 ŽK), Karafiát, L. Mašek (oba zranění), Skalák, Škoda (oba rekonvalescence) - Hilál (zranění). Disciplinární ohrožení: Douděra, Matějovský (oba 7 ŽK), Hlavatý, Karafiát, Škoda - Rondič, Štetina, Tiéhi (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Ewerton (7) - Tupta (4). Zajímavosti: - Liberec v lize s M. Boleslaví 11x po sobě neprohrál (z toho 10 výher) a v posledních 4 vzájemných zápasech v nejvyšší soutěži zvítězil - Liberec v lize v M. Boleslavi 4x za sebou vyhrál - M. Boleslav prohrála 4 z posledních 5 ligových zápasů včetně obou jarních kol - M. Boleslav doma v lize 2x po sobě prohrála - M. Boleslav ve středu utrpěla v Jablonci ve čtvrtfinále domácího poháru debakl 0:4 a v jarní části prohrála všechny 3 soutěžní zápasy - Liberec v úterý v dohrávce ve svém prvním utkání jarní části podlehl ve Zlíně 0:2 a v lize 3x po sobě nezvítězil a nedal gól - Liberec venku v lize 3x za sebou prohrál FK Teplice (14.) - MFK Karviná (16.) Výkop: neděle 20. února, 15:00. Rozhodčí: Zelinka - Hájek, Leška - Štěrba (video). Bilance: 12-5-5-2 17:13. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Kučera, Tijani, Vondrášek - Hyčka, Jukl, Mareček, Fortelný, Boljevič - Sejk, Žák. Karviná: Bajza - Látal, Buchta, Dramé, Šehič - Jánoš, Qose - Čmelík, Zorvan, Bartošák - Durosinmi. Absence: Kodad, Mazuch, Moulis (všichni zranění), Knapík, Shejbal, Succar (všichni nejistý start) - Bartl, Mangabeira, Tavares, Zych (všichni zranění), Santos (nejistý start). Disciplinární omezení: Fortelný (7 ŽK), Knapík, Moulis, Mareš, Shejbal - Šehič, Túlio (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Mareš - Papadopulos (oba 4). Zajímavosti: - Karviná prohrála s Teplicemi v jediném z posledních 7 ligových utkání a 3x za sebou s nimi bodovala - Teplice doma s Karvinou v 6 ligových zápasech neprohrály - Teplice vyhrály 4 z posledních 5 kol - Teplice doma v lize vyhrály 2 z posledních 3 zápasů - Karviná v obou jarních kolech bodovala, předtím v lize 7x za sebou prohrála a 20x po sobě nezvítězila - Karviná venku v lize naposledy zvítězila na Slavii, předtím tam ale 8x za sebou prohrála a se 4 body je tam nejhorším týmem soutěže Slavia Praha (1.) - Bohemians Praha 1905 (12.) Výkop: neděle 20. února, 18:00. Rozhodčí: Machálek - Paták, Mokrusch - Ondráš (video). Bilance: 39 22-11-6 63:31. Poslední zápas: 5:1. Předpokládané sestavy: Slavia: Mandous - Bah, Ousou, Kačaraba, Oscar - Holeš, Ševčík - Schranz, Lingr, Olayinka - Krmenčík. Bohemians: Valeš - Köstl, Bederka, Vondra - Dostál, Hronek, Petrák, Květ, Bartek - Koubek, Puškáč. Absence: Hromada, Jurásek (oba 4 ŽK), Bořil, Takács (oba zranění), Hovorka, Kúdela, Provod (všichni rekonvalescence), Masopust (nejistý start) - Beran (dohoda klubů), Hůlka, Chramosta, Necid (všichni zranění), Kovařík (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Talovjerov (7 ŽK), Kačaraba, Krmenčík, Ousou, Schranz, Traoré (všichni 3 ŽK) - Květ (7 ŽK), Bačkovský, Bederka, Hronek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Lingr (8) - Puškáč (6). Zajímavosti: - Slavia prohrála jediný z posledních 14 vzájemných ligových zápasů - Slavia v samostatné historii prohrála jen úvodní z 19 domácích ligových zápasů s Bohemians - Slavia v minulém kole zvítězila na Slovácku a v lize vyhrála po 2 zápasech - Slavia doma v lize minule podlehla Karviné a v nejvyšší soutěži tam prohrála poprvé od srpna 2018 a po 59 utkáních - Slavia ve čtvrtek zvítězila v Evropské konferenční lize v Istanbulu nad Fenerbahce 3:2, kvůli nemoci ji nevedl hlavní trenér Trpišovský - Slavia má s 52 góly nejlepší útok ligy a s 15 inkasovanými brankami spolu s Plzní také nejlepší obranu, naopak Bohemians jsou s 45 obdrženými góly nejhorší v soutěži - Bohemians minule v lize vyhráli po sérii 4 porážek - Bohemians venku v lize 7x po sobě prohráli a v sezoně tam získali jen 5 z celkových 21 bodů - Bohemians v úterý prohráli ve čtvrtfinále domácího poháru s Hradcem Králové 1:2 po prodloužení - trenér Slavie Trpišovský v minulosti působil u mládeže Bohemians, v Ďolíčku pracoval i asistent Jaroslav Köstl, jehož bratr Daniel hraje za "Klokany" - trenér Bohemians Klusáček v minulosti hrával za Slavii, kde dělal i asistenta - Oscar (Slavia) si může připsat 100. start v české lize - Samek (Slavia) oslaví den před utkáním 18. narozeniny Tabulka: 1. Plzeň 22 17 3 2 40:15 54 2. Slavia 21 16 3 2 52:15 51 3. Sparta 21 14 5 2 48:24 47 4. Ostrava 22 12 6 4 47:31 42 5. Slovácko 21 12 3 6 38:24 39 6. Hradec Králové 22 6 9 7 26:29 27 7. České Budějovice 22 7 6 9 28:33 27 8. Mladá Boleslav 21 8 2 11 32:33 26 9. Olomouc 22 6 7 9 33:31 25 10. Zlín 22 7 4 11 26:38 25 11. Liberec 20 7 3 10 17:27 24 12. Bohemians 1905 21 6 3 12 28:45 21 13. Jablonec nad Nisou 21 4 8 9 16:35 20 14. Pardubice 20 4 6 10 24:41 18 15. Teplice 21 5 2 14 24:39 17 16. Karviná 21 1 6 14 18:37 9