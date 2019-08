Zápas bez diváků je fotbalový pohřeb, prohlásil Trpišovský

Praha - Stejně jako ve čtvrtek Sparta v utkání třetího předkola Evropské ligy s Trabzonsporem museli i fotbalisté Slavie hrát doma bez diváků. Obhájci titulu v pátém kole nejvyšší soutěže před prázdným hledištěm porazili Liberec 1:0. Trenér Pražanů Jindřich Trpišovský označil zápas bez fanoušků za fotbalový pohřeb.

"Jediný, kdo z toho má radost, jsou moje a Hofťovy (trenér Liberce Pavel Hoftych) hlasivky. Jinak je to strašně smutné, je to takový fotbalový pohřeb. Je to stejné jako přípravný zápas v Rakousku, prostě bez lidí," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

Slavia pykala za výtržnosti několika chuligánů, kteří v předchozím domácím utkání s Olomoucí házeli do hostujícího sektoru pyrotechniku. "Strašně smutné, protože potrestaní jsme my okolo fotbalu, nejvíce jsou potrestaní hráči. Myslím si, že i liberečtí hráči by byli radši, aby tady byl plný stadion a zahráli si před lidmi. Potrestáno je sedmnáct osmnáct tisíc lidí, kteří tady mohli být. Doufám, že už se to nikdy nestane, protože všichni trpíme za pár jedinců," uvedl bývalý kouč Liberce.

"Nepřijde mi to ani jako ligový zápas. V podstatě jsme lidem zakázali přijít na fotbal. Hlasivky dobré, mám je ušetřené na pátek, Hofťa taky, ale to je jediné pozitivum. Pro mě strašně smutné," přidal Trpišovský.

Mrzelo ho, že utkání s Libercem nemohlo mít podobnou kulisu jako vzájemné březnové střetnutí z minulé sezony. Tehdy remíze 1:1 v Edenu přihlíželo přes 16 tisíc diváků. "Hrajeme to kvůli lidem, kvůli atmosféře. Všichni říkáme, že bychom si chtěli vyzkoušet atmosféru na Celticu. Každý chce mít plný stadion a hrát před lidmi, proto ten fotbal děláme. Zažil jsem to poprvé a doufám, že naposledy," prohlásil Trpišovský.