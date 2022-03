Západoukrajinský Lvov zasáhly rakety, zraněných je nejméně pět

Kyjev - Město Lvov na západě Ukrajiny dnes večer opakovaně zasáhly ruské střely, hlásí místní úřady. Nejprve na Lvov dopadly dvě rakety, které zranily přinejmenším pět lidí, pak následoval další nálet, provázený třemi silnými výbuchy. Zásahy poškodily infrastrukturu a zapálily sklad paliv. Hasiči pokračují v hašení, na místě zasahují záchranáři. Obytné domy nebyly zasaženy, uvedl list Ukrajinska pravda na svém webu. Lvov leží asi 80 kilometrů od hranic s Polskem, ve 400 kilometrů vzdálené Varšavě dnes jednal americký prezident Joe Biden.

"Zahřměly další tři silné výbuchy. Letecký poplach trvá! Zůstaňte v krytech, zachovejte klid. Nešiřte žádné informace, snímky či videa před zveřejněním oficiálních zpráv," uvedl gubernátor Lvovské oblasti Maksym Kozyckyj.

"Nic podobného jsem ještě nezažil. Je strašné představit si, co se děje na východě," řekl zpravodaji BBC čtyřiadvacetiletý Volodymyr, kterého nálet zastihl v práci v jedné lvovské restauraci. Město, kam prchají uprchlíci z jiných oblastí Ukrajiny, nadále pokládá za bezpečné. BBC dodala, že to není poprvé, co Rusové zaútočili na sklady paliv.

Dříve Lvov zasáhly dvě rakety, podle gubernátora Kozyckého si ruský útok vyžádal nejméně pět zraněných. Úder způsobil rozsáhlý požár, na snímcích a záběrech z místa jsou vidět mohutná oblaka černého kouře. Starosta Lvova Andrij Sadovyj obyvatele vyzval, aby se ukryli do bezpečí.

"Poblíž Lvova nastaly tři mohutné exploze... nyní je v platnosti letecký poplach, buďte klidní a najděte si úkryt," uvedl v prvním vzkazu obyvatelům gubernátor Kozyckyj. "Uvnitř hranic města se odehrály dva raketové útoky," napsal později na sociální síti Telegram.

Televizní stanice CNN, která má ve Lvově svůj štáb, informovala, že ve městě byly slyšet sirény. "Nevidíme žádné údery ve městě jako takovém, ale na obzoru za kopcem stoupá po třech silných explozích kouř," řekl divákům reportér John Berman.

Podle radnice možná byl cílem útoku vysílač, ten ale útok přestál neporušený. Zpravodajka stanice Sky News řekla, že zásah nejspíš dostaly zásobníky paliva v Lyčakivské čtvrti. Na twitteru napsala, že nad městem přelétaly stíhačky.

Lvov má přes 700.000 obyvatel a je jedním z měst, kam prchají obyvatelé z boji zasažených oblastí na východě Ukrajiny a z Kyjeva. Minulý týden čtyři ruské rakety vypálené zřejmě z Černého moře zasáhly u Lvova nepoužívaný opravárenský závod letecké techniky.