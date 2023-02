Západní okruh Plzně se dnes v noci otevře řidičům, uleví centru města od dopravy

Plzeň - Západní okruh Plzně, největší a nejdražší stavba, kterou dosud realizoval Plzeňský kraj, se dnes v noci poprvé otevře řidičům. Stavba druhé etapy okruhu, který má v každém směru jeden pruh, stála 2,2 miliardy korun, z toho 1,54 miliardy je dotace EU. Úsek propojí sever Plzně a hlavní tah z Karlových Varů s dálnicí D5 a ulehčí dopravně přetíženému středu města, řekl dnes novinářům plzeňský hejtman Rudolf Špoták (Piráti).

Západní okruh dlouhý 3,5 kilometru propojí největší sídliště na Severním předměstí s průmyslovou zónou na Borských polích. Podle hejtmana jde o největší a nejnáročnější dopravní stavbu pro kraj jak z hlediska finančního, tak i stavebně technického. Jeho součástí jsou estakáda kolem řeky Mže v délce 1,2 kilometru, čtyři mosty a tři biokoridory, které jsou situovány do zářezu původního terénu a přemosťují hlavní trasu. Stavba trvala téměř tři roky a stihla se v termínu. Kraj za ni zaplatil 340 milionů korun. Zásadní význam má pro plzeňskou aglomeraci i pro střed města.

Okruh, jehož zatížení se odhaduje až na 20.000 aut denně, odlehčí centru města o tisíce vozů, hlavně Karlovarské a Klatovské třídě. Hotová druhá a poslední část navázala na etapu dokončenou před osmi lety. Celý okruh 5,9 km propojí hlavní tahy I/26 na Domažlice a I/20 na Karlovy Vary, spojí Severní Předměstí s průmyslovou, obchodní a univerzitní zónou Borská pole. Řidiči jedoucí od Klatov, Domažlic a z jihu Čech se dostanou rychleji na Most a Karlovy Vary.

Silnice má v každém směru jeden pruh, podle náměstka hejtmana Pavla Čížka je to dostatečné. "Podle všech výpočtů je to dostatečné, je to silnice krajská, druhé třídy. Dvoupruhová silnice převede spoustu tisíc vozidel. Je to nová nabídka propojení Plzně, mimo Klatovskou třídu nebo silnici na Lochotín, takže si určitě řidiči najdou nejlepší cestu," řekl Čížek.

Dokončený úsek si dnes mohla prohlédnout i veřejnost. Zájem o prohlídku stavby byl velký, přišly se podívat stovky lidí. Silnici si prošli pěšky nebo projeli na kole či koloběžkách. Pro automobily se otevře o půlnoci.

Podle Čížka naváže na dokončený úsek pro řidiče v nejbližších dvou letech ještě úprava kruhového objezdu u Makra na Borských polích. Rekonstrukci objezdu bude provádět Ředitelství silnic a dálnic.