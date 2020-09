Západ USA se dusí v kouři, v příštích dnech se čekají bouřky

Los Angeles - Lesní požáry, které už měsíc řádí na západě Spojených států, neohrožují jen obydlí mnoha lidí, ale také kvalitu vzduchu. Živly vysílají do ovzduší v Kalifornii či Oregonu nebezpečná množství sazí, přičemž podle deníku The New York Times (NYT) kouř zahaloval oblohu i nad stovky kilometrů vzdáleným státem Michigan. Meteorologové pro nejhůře zasažené oblasti předpovídají příchod bouřek, které by mohly přinést tolik potřebný déšť, ale také nebezpečí v podobě blesků.

Boj s požáry na západě USA nekončí ani poté, co už plameny ve státech Kalifornie, Oregon a Washington od minulého měsíce dohromady sežehly území o ploše kolem 18.000 kilometrů čtverečních. Aktuální vlna požárů si v těchto třech státech vyžádala nejméně 36 obětí, zdevastovala několik menších obcí a srovnala se zemí tisíce budov. V Oregonu se v této souvislosti v pondělí večer pohřešovalo 22 lidí.

Krizi způsobila souhra několika faktorů včetně rekordních veder, silných větrů či srpnové epizody bohaté na blesky. Podle agentury Reuters se o víkendu povětrnostní podmínky zlepšily, což umožnilo hasičům jisté pokroky v boji proti živlu, který se předtím šířil prakticky nekontrolovaně.

Začátek nového týdne ovšem přinesl další varování před silným větrem a nízkou vlhkostí, která dnes znovu platí pro jih Oregonu a sever Kalifornie. V následujících dnech se čekají bouřky, které ovšem kvůli možným bleskům představují dvousečný faktor, a úřady zodpovědné za boj proti požárům varují, že zdaleka není vyhráno.

NYT píše, že ze západoamerické sezony požárů se tento týden stala krize, před níž prakticky nebylo úniku. Plameny se totiž začaly výrazně šířit i ve státě Idaho, který už zahájil evakuaci obyvatel z ohrožených oblastí. Kouř z lesních požárů zase podle deníku doputoval až nad americký středozápad a charakteristickou mlhu údajně bylo možné pozorovat i v New Yorku.

Už několik týdnů je kouřem zahalené město San Francisco a jeho okolí, odkud minulý týden začaly přicházet znepokojivé výjevy s oblohou zbarvenou do oranžova. V oblasti Sanfranciského zálivu se tento týden znovu přepisoval rekord v počtu po sobě jdoucích varování před nezdravým vzduchem. Přehled NYT ukazuje, že výstrahy tohoto druhu se týkají i mnoha dalších míst od Los Angeles až po Seattle. Kvůli "hustému kouři a mlze" pozastavila lety ze států Oregon a Washington aerolinka Alaska Airlines.

Konec aktuální krize se zatím zdá být v nedohlednu, neboť období, kdy sezona požárů na západním pobřeží USA tradičně vrcholí, teprve začíná. Oregonská guvernérka Kate Brownová v pondělí večer požádala federální vládu o vyhlášení stavu přírodní pohromy a vzkázala, že "v boji proti požárům takovéhoto rozsahu potřebujeme veškerou pomoc, která je k dispozici".