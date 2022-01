Západ se nechal ohledně Ukrajiny vlákat do Putinovy pasti, varuje Navalnyj

Moskva - Západ se ohledně jednání s Ruskem o Ukrajině nechal vlákat do pasti ruského prezidenta Vladimira Putina, varoval v rozhovoru s týdeníkem Time vězněný ruský opoziční představitel Alexej Navalnyj. Putin se snaží svými kroky zabránit přijetí sankcí, které by se mohly zaměřit přímo na něj nebo na osoby z jeho blízkého okolí, domnívá se Navalnyj.

Washington a jeho spojenci dávají v posledních měsících najevo obavy, že se Rusko, které shromáždilo u hranic s Ukrajinou desítky tisíc vojáků, chystá Ukrajinu napadnout. Západ pak ve stínu této hroby přistoupil na diplomatická jednání s Moskvou, která požaduje od Severoatlantické aliance záruku, že nikdy nenabídne členství Ukrajině. Tutéž garanci Rusko žádá od Spojených států. Rusko se přitom podle Navalného snaží vzbudit zdání, že pokud USA nebudou souhlasit, tak "něco udělá".

"Místo toho, aby USA tenhle nesmysl ignorovaly, přistupují na putinovský pořad jednání a pospíchají organizovat jakési schůzky," uvedl Navalnyj, který odpovídal na otázky týdeníku v několika dopisech zaslaných z vězeňského zařízení. "Západ se opakovaně chytá do Putinovy jednoduché pasti," tvrdí opoziční předák.

"A přitom říkají ‚Pokud něco uděláš, tak my zavedeme tvrdé sankce.‘ A to přesně Putin potřebuje. Protože se to dá obrátit - jestli Ukrajinu nenapadneš, tak sankce nezavedeme," domnívá se Navalnyj. Západ podle něj dává Putinovi najevo, že pokud nebude vůči Ukrajině dostatečně důrazný, nedostane bič, ale cukr.

"Putin se teď nemusí bát už téměř přijatých sankcí proti sobě a svým kamarádům. Administrativa (prezidenta Joea) Bidena nejdřív přemluvila Kongres, aby je odložil, a teď aby je úplně zrušil, a nabízí Putinovi cukr," myslí si Navalnyj.

Spojené státy a Evropská unie v loňském roce uvalily kvůli otravě a následnému uvěznění Navalného sankce na několik vysoce postavených ruských činitelů a podniků. Podle opozičního předáka však tyto postihy nejsou dostatečné. "V Rusku už ani neobracíme oči, když vidíme, jak USA přidávají na sankční seznamy neznámé plukovníky a generály, kteří nemají v zahraničí peníze a jsou prostí vykonavatelé putinovské vůle," uvedl Navalnyj.

Navalnyj zkolaboval v srpnu předloňského roku v letadle. Následně ho přijala s příznaky otravy nemocnice v Omsku, odkud byl na nátlak svých blízkých v bezvědomí dopraven na léčení do Berlína. Podle německé armádní laboratoře byl otráven zakázanou nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok. Otravu touto látkou potvrdila také mezinárodní Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW).

Útok na svou osobu Navalnyj připisuje Putinovi a ruské tajné službě FSB, Kreml ale všechna obvinění odmítá. Opoziční předák si nyní odpykává trest vězení v trvání 2,5 roku za zpronevěru. Evropský soud pro lidská práva považuje jeho proces za nespravedlivý.