Západ připravuje Ukrajinu na intenzivnější boje na jaře, píše NYT

Kyjev - Důvodem pro zvýšení dodávek kvalitních zbraní na Ukrajinu je přesvědčení západních představitelů, že Kyjev má nyní jen omezený čas, aby se připravil na očekávanou ruskou jarní ofenzivu a na svůj vlastní protiútok. Uvedl to deník The New York Times, který poukázal na to, že na Ukrajinu v poslední době proudí zbraňové systémy, jejichž dodání se původně Západ kvůli strachu z vyostření konfliktu bránil.

"Během posledních několika málo týdnů padala jedna překážka za druhou," napsal list. Připomněl, že na konci prosince se Ukrajina dohodla s USA na dodání systémů protivzdušné obrany Patriot. Následně i Německo minulý týden oznámilo, že Ukrajině dodá baterii tohoto systému. S odstupem několika hodin pak Francie, Německo a USA slíbily, že poprvé od plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu pošlou obrněná bojová vozidla. Sofistikované tanky Ukrajina přitom požadovala od začátku války.

"USA a jejich spojenci se odvažují k riskantnějším krokům na obranu Ukrajiny, zejména v době, kdy ukrajinská armáda dosáhla řady nečekaných postupů a přestála vyčerpávající útoky," podotkl americký deník.

Podle Laury Cooperové, která na americkém ministerstvu obrany řídí odbor Ukrajiny a Ruska, nyní nastala vhodná chvíle, aby Ukrajina využila svých schopností a změnila dynamiku na bojišti. Ukrajina je připravena začít protiofenzivu, buď ještě v zimě, nebo až na jaře skončí období, kdy je půda rozbahněná. Také Rusko naznačuje, že se chystá na jarní ofenzivu, uvedl podle NYT nejmenovaný vysoce postavený představitel jedné ze západních rozvědek. Ukrajina chce podle něj zabránit, aby Rusko mělo nyní před začátkem těchto intenzivních bojových akcí prostor "popadnout dech".

Camille Grand, odborník na obranu působící v think-tanku Evropská rada pro zahraniční vztahy, podotkl, že Moskva zřejmě mobilizuje pro jarní ofenzivu stovky tisíc dalších branců. Právě z toho důvodu se podle něj posunula debata o dodávkách tanků. Cílem je podle něj "umožnit Ukrajině, aby dosáhla významného pokroku už nyní".

I přes zvyšující se ochotu Západu dodávat Ukrajině pokročilejší zbraně je získání některé západní armádní techniky pro Ukrajinu stále oříškem. Řeč jde o zbraních dlouhého dostřelu, pomocí nichž by mohla Ukrajina provádět údery i na Ruskem okupovaný poloostrov Krym nebo na ruské území. Americká administrativa také odmítá jednat o dodání amerických tanků Abrams. Problematické je také poskytnutí německých tanků Leopard, které má v Evropě ve výzbroji přes deset armád. Média poukazují na to, že předání těchto tanků Ukrajině by vyžadovalo souhlas Německa.

Polský prezident Andrzej Duda ve středu ve Lvově oznámil, že Polsko se v rámci mezinárodní koalice rozhodlo předat Ukrajině rotu těchto tanků. Upozornil přitom, že předpokladem dodávky je splnění řady formálních požadavků. V jedné rotě obvykle bývá 14 tanků. Také finský prezident Sauli Niinistö ve čtvrtek agentuře STT řekl, že jeho země je ochotná předat tanky Leopard 2 Ukrajině za splnění jistých podmínek. Finský prezident dodal, že Finsko může poskytnout jen omezené množství těchto vozidel, protože potřebuje chránit vlastní hranici s Ruskem.

Mluvčí německé vlády tento týden uvedl, že Berlín v současné době poslat Ukrajině tanky Leopard 2 neplánuje. Německý vicekancléř a ministr hospodářství Robert Habeck ale řekl, že Německo by nemělo stát v cestě vojenské podpoře Ukrajiny ze strany ostatních zemí. Vládní mluvčí dnes ovšem uvedl, že Berlín zatím neobdržel žádost žádné země o předání tanků Leopard Ukrajině.