Západ podle NYT chystá finanční, technologické i vojenské sankce proti Rusku

Washington - Vláda Spojených států společně se svými spojenci připravuje sadu drsných finančních, technologických i vojenských protiopatření pro případ, že Rusko zaútočí na Ukrajinu. S odvoláním na nejmenované západní činitele o tom v sobotu napsal deník The New York Times (NYT). USA a jejich partneři podle jeho zdrojů chtějí Moskvě dát jasně najevo cenu za případnou invazi, sankce by prý na Rusko uvalili do několika hodin.

"Plány, které Spojené státy v posledních dnech projednávaly se spojenci, zahrnují odstřižení největších finančních institucí Ruska od globálních transakcí, uvalení embarga na technologie používané v obranném i spotřebitelském průmyslu, které jsou vyrobené nebo navržené v USA, i vyzbrojování povstalců na Ukrajině, kteří by vedli v jakousi partyzánskou válku proti ruské vojenské okupaci, pakliže by na to došlo," uvádí NYT.

Západní představitelé v posledních týdnech neustále varují Moskvu před vysokou cenou jakéhokoli napadení Ukrajiny, což je reakce na přesun desetitisíců ruských vojáků k hranicím s Ukrajinou. Kreml odmítá, že by plánoval ofenzívu, podle Washingtonu a Kyjeva ale tento scénář hrozí. Konkrétní sankce, které by v takovém případě následovaly, zatím USA či Evropská unie neohlásily.

Podle listu NYT se o takovýchto plánech málokdy informuje dopředu. Poradci amerického prezidenta Joea Bidena ale nyní údajně tvrdí, že se snaží šéfovi Kremlu Vladimiru Putinovi naznačit možný vývoj ve snaze ovlivnit jeho rozhodování v nejbližších týdnech. NYT se při tom k informacím o plánech Západu dostal těsně před sérií jednání, jejichž cílem je najít diplomatické řešení kolem situace na Ukrajině.

Vyjednávání začnou v pondělí v Ženevě rozhovory mezi americkou a ruskou delegací, pokračovat budou ve středu jednáním Rady NATO-Rusko a o den později pod hlavičkou Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).