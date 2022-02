Západ podle Berlína odmítá měnit principy bezpečnosti podle přání Ruska

Berlín - Západ je připraven jednat s Ruskem transparentně a žít s ním v míru, odmítá ale změnit principy své bezpečnosti. Dnes to na Mnichovské bezpečnostní konferenci prohlásila německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková. Varovala rovněž Moskvu, že v případě vojenského útoku na Ukrajinu ponese tvrdé následky a že součástí sankcí bude i německo-ruský projekt plynovodu Nord Stream 2. Jasně rovněž uvedla, že za krizí není Ukrajina, ale Rusko.

"Není to žádná ukrajinská krize, je to ruská krize," řekla. V případě invaze bude Rusko podle Baerbockové čelit bezprecedentním ekonomickým i politickým sankcím. "My, Němci, jsme připraveni zaplatit mimořádně vysokou ekonomickou cenu," zdůraznila. "Sankce by se týkaly i plynovodu Nord Stream 2," prohlásila a dodala, že na stole jsou všechny možnosti.

"Rusku zároveň vzkazujeme, že je (sankce) nechceme, my chceme mír," řekla. Západ podle ministryně nabízí Moskvě transparentní jednání, upřímnost a důvěru. "Co ale nepřipustíme, to je změna architektury naší bezpečnosti," zdůraznila.

V debatě s účastníky mnichovské konference Baerbocková hájila postoj Berlína nedodávat na Ukrajinu zbraně, a to ani obranné. Toto téma bylo v diskuzi zmíněno opakovaně, související otázku položil i starosta Kyjeva a bývalý boxerský šampion Vitalij Kličko. "Děkujeme za 5000 přileb, ale to nestačí," řekl o německé dodávce vojenských helem. Kličko také poukázal na to, že Ukrajina se po rozpadu Sovětského svazu vzdala jaderného arzenálu výměnou ze záruky své bezpečnosti, které Rusko porušilo.

"Německo má po druhé světové válce odlišnou odpovědnost za mezinárodní bezpečnost," uvedla Baerbocková. Připomenula, že Německo vyvolalo druhou světovou válku a zaútočilo mimo jiné na Sovětský svaz, proto je jeho zásadou neposkytovat zbraně, které by mohly vyvolat válku či genocidu.

"Samozřejmě dodáváme zbraně našim spojencům, NATO a Evropské unii," uvedla Baerbocková s tím, že Německo má v takovém případě kontrolu nad tím, kam by poté zbraně mohly dále putovat.

Média nicméně v uplynulých týdnech upozorňovala, že zatímco Ukrajině Německo zbraně neposkytuje, ještě loni za bývalé vlády Angely Merkelové, v níž byl nynější kancléř Olaf Scholz ministrem financí, vývoz vojenské techniky Berlín povolil například do autokratického Egypta, který je zapojen do války v Jemenu.

Baerbocková debatovala s publikem společně s americkým ministrem zahraničí Antonym Blinkenem, který na úvod rozpravy řekl, že Spojené státy zastávají s Německem stejný názor na to, že na světové výzvy není možné reagovat samostatně, ale společně. K vyhroceným vztahům s Ruskem uvedl, že Západ chce řešit krizi diplomatickou cestou. "Obáváme se ale, zda je to cesta, kterou se vydalo Rusko," uvedl Blinken.