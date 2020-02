Západ Evropy zasáhl orkán, narušil leteckou i železniční dopravu

Berlín/Paříž/Londýn - Orkán Ciara, který se během dneška přežene přes Evropu, ráno zasáhl pobřeží Británie. Tamní meteorologové kvůli silné bouři vydali varování před záplavami, zrušen byl provoz některých trajektů a vlaků. Narušen je i provoz letišť, včetně londýnského Heathrow, píše agentura AP. Německo, které bouři pojmenovalo Sabine, v přípravě na vítr o síle podobné hurikánu rovněž zrušilo některé vlaky a lety. Omezení letecké dopravy se dotklo i pražského letiště Václava Havla, kvůli počasí je zrušený let z Amsterdamu.

Orkán dnes ráno zasáhl západní pobřeží Británie, doprovázel ho intenzivní déšť a prudké poryvy větru. Vítr místy dosahoval rychlosti až 144 kilometrů za hodinu, napsala zpravodajská stanice BBC. Britské úřady rovněž vydaly desítky varování před záplavami, 50 z nich ve Skotsku, 22 v Anglii a sedm ve Walesu.

Bouře na deset minut přerušila také vysílání rozhlasové stanice BBC. Stalo se tak zrovna ve chvíli, kdy moderátorka v dopoledním vysílání mluvila o klimatické změně, poznamenal britský deník Metro.

Zhruba 10.000 irských domácností a podniků přišlo kvůli bouři o elektrický proud, tamní meteorologická agentura varovala před záplavami v pobřežních oblastech.

Na některých místech bouře omezila dopravu. Nejméně deset železničních dopravců v Británii varovalo před zpožděními a rušením spojů, očekávají poškozené elektrické vedení a překážky na tratích, včetně popadaných stromů.

Některé mezinárodní i domácí lety musela kvůli silnému větru zrušit vytížená londýnská letiště, včetně Heathrow či Gatwicku. Britské aerolinky Virgin Atlantic na svůj web umístily seznam zrušených letů. Přerušen je také provoz některých trajektů v Irském moři i mezi Británií a kontinentální Evropou.

Na letišti Václava Havla v Praze byl dnes zrušen jeden zpáteční let z Londýna, není zřejmé, jestli to bylo kvůli počasí, letecká společnost důvod neuvedla. Zrušeny byly i dva zpáteční lety z Amsterdamu, u druhého už letecká společnost uvedla jako důvod počasí. ČTK to řekla mluvčí letiště Kateřina Pavlíková.

Německý železniční dopravce Deutsche Bahn (DB) dnes oznámil, že ruší část svých spojů, obzvlášť v pobřežních oblastech a na severu země. V pohotovosti jsou zásahové jednotky vybavené řetězovými pilami, které budou v případě potřeby odstraňovat z kolejí a vedení popadané stromy.

Podle německé meteorologické služby (DWD) bouře nejdříve zasáhne pobřeží Severního moře a v průběhu dne se vítr, který bude dosahovat podobné rychlosti jako u hurikánu, rozšíří na celé území. Lze očekávat, že poškodí střechy a vyvrátí stromy, varovala DWD.

S narušením běžného provozu kvůli bouři počítá i letiště v Kolíně nad Rýnem, které prostřednictvím twitteru vyzvalo cestující, aby si u svých leteckých společností zkontrolovali, zda jejich let startuje podle plánu. Některé domácí odpolední lety či spoje do Londýna a Bruselu zrušilo i berlínské letiště Tegel.

Kvůli nepříznivému počasí byl odložen dnešní zápas německé fotbalové ligy mezi Mönchengladbachem a Kolínem nad Rýnem, který měl v Mönchengladbachu začít ve 14:30. "Protože nelze zaručit bezpečný pohyb fanoušků po zápase, společně s městem, hasiči, policií a německou fotbalovou ligou jsme rozhodli zápas zrušit," oznámil dnes domácí fotbalový klub. Náhradní datum utkání oznámí bundesliga příští týden. V Británii byl odložen zápas mezi celky Manchester City a West Ham United.