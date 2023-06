Západ chce podkopat stabilitu v Rusku před volbami, míní Lavrov

Moskva/Kyjev - Západní země si otevřeně kladou za cíl zviklat vnitropolitickou stabilitu v Rusku před prezidentskými volbami v příštím roce, prohlásil dnes šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov při jednání komise pro mezinárodní spolupráci vládnoucí strany Jednotné Rusko.

"Neustává pomýlená praxe vměšování do vnitřních záležitostí svrchovaných zemí. Podoby tohoto vměšování bývají nejrůznější, včetně hrozeb, vydírání a pořádání barevných revolucí. Krvavý státní převrat, který se podařil v roce 2014 na Ukrajině, se pokoušeli zopakovat o šest let později v Bělorusku. Neúspěšně. Ale zjevně s tím nepřestali, otevřeně si stanovili za cíl zviklat vnitropolitickou stabilitu naší země, zejména v souvislosti s prezidentskými volbami v příštím roce," citovalal Lavrova ruská tisková agentura TASS.

Lavrov hovořil o vyhnání proruského prezidenta Viktora Janukovyče z Kyjeva prozápadními demonstranty v únoru 2014 jako o "krvavém státním převratu", aniž by se zmínil, že krveprolití rozpoutaly Janukovyčovy pořádkové síly střelbou do protestujících. V létě 2020 v Bělorusku vypukly do té doby nebývalé protesty proti autoritářskému režimu poté, co úřady opět vyhlásily vítězem prezidentských voleb Alexandra Lukašenka. Podle opozice a Západu byly výsledky voleb zfalšovány, ale Lukašenko za podpory Moskvy protesty potlačil. V Rusku po rozpoutání války proti Ukrajině režim prezidenta Vladimira Putina donutil řadu opozičních politiků k emigraci, nebo je uvěznil. Úřady také skoncovaly s nezávislými médii. Za vyslovení kritického názoru na válku či na poměry v zemi nově hrozí dlouholeté vězení.

Ruský prezident Vladimir Putin, na jehož rozkaz loni v únoru ruská vojska vpádem na Ukrajinu rozpoutala nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války, ještě neoznámil, zda se bude v příštím roce ucházet o znovuzvolení do čela státu na dalších šest let.

Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak dnes v novinovém interview obvinil vůdce ruské žoldnéřské armády, známé jako Wagnerova (v ruském přepisu Vagnerova) skupina, Jevgenije Prigožina z vyvolávání chaosu, který může vést až k vypuknutí občanské války v Rusku. Prigožin si jako první z ruských oligarchů uvědomil nevyhnutelnost krachu současného Ruska a zahájil proces "přerozdělování" ruských elit, aby vytvořily přechodný režim "po Putinovi", řekl Podoljak listu RBK-Ukrajina. "Jakmile se (Putinův) režim zhroutí, vše se rozpadne," předpověděl konec Ruska i šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov.

