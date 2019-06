Západ Čech zasáhnou bouřky, na východě bude vedro

Praha - Západní část České republiky zasáhnou dnes i v úterý silné bouřky, přičemž na severozápadě mohou být velmi silné s kroupami, přívalovým deštěm a nárazy větru kolem 70 kilometrů v hodině. Na východě Čech, na Moravě a ve Slezsku bude vedro, nejvyšší odpolední teploty tam v úterý budou šplhat přes 31 stupňů Celsia. Na Moravě zůstanou takto vysoké teploty zřejmě i v dalších dnech. Uvedl to dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), upřesnil tak svou předchozí výstrahu, v níž upozorňoval jen na dnešní bouřky na severozápadě země.

Podle aktuální informace meteorologů silné bouřky hrozí ve Středočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji a Praze od dnešních 18:00 do úterních 03:00 a od úterních 15:00 do středečních 03:00. Intenzita bouřek, které se v úterý vrátí do Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje, by ale měla být silnější než u dnešních očekávaných bouřek.

Vedle toho by se silnými bouřkami měli v úterý počítat také obyvatelé Pardubického a Královéhradeckého kraje a Vysočiny.

Ve východní polovině ČR pak budou od úterního odpoledne až do odvolání panovat tropické teploty. V Praze, Středočeském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji je výstraha před nimi v platnosti pouze pro úterní odpoledne.

V souvislosti se silnými bouřkami meteorologové uvedli, že přívalový déšť, který je doprovodí, může zatopit níže položená místa a sklepy a silný vítr může lámat větve. Lidé by měli zajistit okna, dveře a volně položené předměty na zahradě. Řidiči musí být opatrní. Při vysokých teplotách by pak lidé měli podle meteorologů dodržovat pitný režim a omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách.