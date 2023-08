Západ by měl s Putinem jednat o Ukrajině, návrat Krymu je nereálný, řekl Orbán

Budapešť - Západ by měl s ruským prezidentem Vladimirem Putinem jednat o zajištění bezpečnosti pro Ukrajinu, součástí dohody ale nemůže být její členství v NATO ani návrat Ruskem anektovaného Krymu pod správu Kyjeva. V rozhovoru s americkým moderátorem Tuckerem Carlsonem to řekl maďarský premiér Viktor Orbán. Carlson, který dříve býval jednou z hlavních tváří stanice Fox News, rozhovor zveřejnil na sociální síti X (dříve Twitter).

"Měli bychom se s Rusy domluvit na nové bezpečnostní architektuře, abychom zajistili bezpečnost a svrchovanost Ukrajiny, ale nikoli členství v NATO," řekl Orbán. Ten v rozhovoru zdůrazňoval, že Maďarsko má na rozdíl od dalších členů Severoatlantické aliance jiný názor na řešení konfliktu na Ukrajině a s Ruskem chce udržovat "racionální" vztahy.

Na otázku Tuckera, zda si lze představit návrat poloostrova Krym ovládaného od roku 2014 Ruskem zpět do ukrajinských rukou, Orbán řekl, že je to "zcela nemyslitelné a nerealistické". Nejlepší cestou k míru podle něj je, aby se do Bílého domu opět dostal Donald Trump a válku ukončil. Právě postoj Spojených států je podle něj pro další vývoj klíčový. "Ukrajince nemůžeme vynechat, musíme je zapojit, ale určujícím faktorem je záměr Spojených států," řekl.

Maďarská vláda navzdory ruské invazi na Ukrajinu jako jediná v Evropské unii udržuje s Moskvou zejména hospodářské kontakty. Sedmadvacítka na Rusko kvůli agresi vůči sousední zemi uvalila tvrdé sankce, které Budapešť kritizuje a Orbán opakovaně vyzval k jejich zrušení. Maďarsko odmítá Ukrajině poskytovat zbraně a nedovoluje, aby přes jeho území byla dopravována vojenská pomoc z jiných zemí.