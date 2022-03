Západ by měl přestat od Ruska kupovat ropu a plyn, řekl šéf Naftogazu

Kyjev - Západ by měl přestat od Ruska kupovat ropu a zemní plyn, řekl dnes v rozhovoru s BBC šéf největší ukrajinské energetické společnosti Naftogaz Jurij Vitrenko. Protiruské sankce by podle něj měly být přísnější a zaměřené přímo na energetiku. Aby se válka přestala šířit, Západ by podle něj "měl udělat jasnou volbu a zbavit se závislosti na ruském plynu a ropě".

Ruský vývoz ropy a plynu je prozatím ze západních sankcí vyňat. Lukoil, druhá největší ruská ropná společnost, dnes vyzvala k ukončení konfliktu a uvedla, že je znepokojena "tragickými událostmi na Ukrajině".

Vitrenko konstatoval, že by se mělo udělat vše pro to, aby režim prezidenta Vladimira Putina, který označil za ruský "stroj na zabíjení", neměl žádné příjmy. Ruského prezidenta šéf Naftogazu obvinil, že příjmy z ropy využívá k zabíjení nevinných lidí.

Sankce cílící na sektor energetiky by podle něj měly být dlouhodobější. "Řekl bych, že to není krátkodobé opatření. Věřím totiž, že v dlouhodobějším horizontu lze dosáhnout cílů v oblasti změny klimatu i bez ruského plynu, takže je to jen otázka volby," rozvedl Vitrenko.

Upozornil na to, že ruské speciální jednotky označují ropovody a plynovody, aby se nestaly terčem úroku.

Vitrenko dále uvítal krok Německa, které zastavilo projekt plynovodu Nord Stream 2, jehož cílem bylo zdvojnásobit množství ruského plynu proudícího do Německa. Ve středu německý ministr hospodářství Robert Habeck prohlásil, že Německo je připraveno i na eventualitu, že Rusko přestane největší evropské ekonomice dodávat zemní plyn.

Evropská unie je schopna do jednoho roku snížit dovoz zemního plynu z Ruska o více než třetinu, a to prostřednictvím opatření, která by byla v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu (Green Deal). Uvedla to dnes Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Ve své zprávě představila desetibodový plán k omezení závislosti EU na ruském plynu. Agentura Brusel vyzvala, aby s Gazpromem neuzavíral žádné nové smlouvy o dodávkách.

"Nikdo si již nedělá iluze. To, že Rusko využívá své zdroje zemního plynu jako ekonomickou a politickou zbraň, ukazuje, že Evropa musí jednat rychle, aby byla připravena čelit značné nejistotě ohledně dodávek ruského plynu příští zimu," uvedl šéf IEA Fatih Birol.

Šéfka americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová prohlásila, že podporuje zákaz ruských energetických dodávek. Republikánský senátor John Kennedy uvedl, že výjimka pro energetický sektor představuje díru v sankcích Západu. "Jak chceme Rusko vyřadit z mezinárodního společenství a globálních trhů, když nezaútočíme na jejich ropu?" řekl na slyšení s šéfem americké centrální banky (Fed).

Sankce proti Rusku již energetické trhy nicméně narušily mimo jiné tím, že přiměly západní společnosti, například ExxonMobil, Shell a BP, k tomu, že ukončí investice Rusku.