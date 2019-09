Zaorálek zrušil Staňkovo výběrové řízení na šéfa Národní galerie

Praha - Ministr kultury Lubomír Zaorálek se rozhodl zrušit výběrové řízení na ředitele Národní galerie Praha (NGP). Novinářům to řekl před dnešním zasedáním kabinetu. Výběrové řízení vypsal před svým odchodem z funkce na konci července jeho předchůdce Antonín Staněk (ČSSD). Staněk odvolal bývalého ředitele galerie Jiřího Fajta v polovině dubna, zdůvodnil to závažnými hospodářskými pochybeními. Tento krok vedl k protestům a byl počátkem úvah o jeho odchodu z funkce. Zaorálek zahájí i přezkum dalšího Staňkova rozhodnutí, podle kterého už Hadí lázně v Teplicích nejsou kulturní památkou.

Zaorálek dnes řekl, že aktuálně vyhlášené řízení bylo nedostatečné. "Vypsání nového řízení není věc, která by se dala udělat za několik týdnů. První věc je, že jsem to zrušil. Druhá, že se obracím na některé experty v této oblasti, abychom se začali bavit o parametrech," uvedl. Zásadní je podle něj dlouhodobá perspektiva galerie.

Zrušené výběrové řízení bylo podle Zaorálka krátké, prozatím se do něj nikdo nepřihlásil. Podle něho to potvrzuje, že zřejmě nebylo v pořádku. "Vůbec nepřipouštělo zásadní debatu o tom, kam by měla směřovat Národní galerie," uvedl Zaorálek. Podle jeho názoru mělo "rychle zalepit díru". Nové řízení by mělo být dostatečně široké a mít mezinárodní charakter. "Toto není věc, ve které se vyplatí spěchat," konstatoval.

Zaorálek zahájí také přezkum dalšího rozhodnutí, které učinil Staněk těsně před odchodem z funkce, podle kterého už Hadí lázně v Teplicích nejsou kulturní památkou. "Já nic nepředjímám. Podstata je, že v této věci bude proveden přezkum," uvedl. Staněk podle médií letitý spor vyřešil navzdory památkářům i rozkladové komisi v posledních hodinách ve funkci a vyšel vstříc majiteli a teplickému developerovi Jaroslavu Třešňákovi.

V pátek se Zaorálek vypraví do Olomouce, kde chce řešit situaci po odvolání šéfa tamního Muzea umění Olomouc (MUO) Michala Soukupa. Toho Staněk odvolal společně s Fajtem. Na šéfa MUO vypsal Staněk konkurz již počátkem července, zástupci muzea ale uvedli, že vypsání konkurzu považují za předčasné, Soukupovo odvolání podle nich není platné.