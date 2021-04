Zaorálek: V květnu by mohly začít zkušební kulturní akce

Praha - Mobilní aplikace, které by evidovaly informace o absolvovaném očkování, prodělání nemoci covid-19 či absolvovaném testu s negativním výsledkem, by mohly dovolit konání kulturních akcí s větším počtem diváků. Měly by pomoci tomu, aby akce nebyly prodělečné, protože některé koncerty či představení nelze z ekonomického hlediska vzhledem k nákladům uspořádat jen pro omezený počet diváků. Po setkání s ministrem zdravotnictví Petrem Arenbergrem (za ANO) to na facebooku uvedl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). První akce by se podle něj měly v tomto režimu konat v květnu.

Pro nového ministra zdravotnictví to bylo první setkání s vedením resortu kultury, jak dnes uvedl, zatím se setkával jen s představiteli některých segmentů kultury. Na dnešní schůzce byl podle informací ČTK také náměstek ministra zdravotnictví Martin Havrda, hlavní hygienička Pavla Svrčinová, Jakub Vedral za České středisko Mezinárodního divadelního institutu (ITI), Marek Vohralík za festivalovou asociaci Festas a ředitel Národního divadla Jan Burian.

"Společně s několika zástupci různých oblastí kultury jsme panu ministrovi zdůraznili naprostou nezbytnost rychlého vytvoření konkrétního plánu, který při zlepšování epidemické situace umožní postupný návrat kulturního života," uvedl Zaorálek. Arenberger podle něj dnes slíbil, že vznikne společná pracovní skupina, která na základě podnětů ministerstva kultury a kulturní obce připraví plán, co a za jaké epidemické situace bude konkrétně pro různý typ kulturních akcí a institucí možné.

Ministr zdravotnictví dnes znemožnil konání prvního koncertu ze série Cesta ze tmy, který měl být příští týden. Jeho organizátoři chtěli právě vyzkoušet akci s přísným omezením jen na publikum čerstvě negativně otestované PCR testy. Arenberger uvedl, že v příštím týdnu se ještě akce vzhledem k pandemické situaci konat nemůže.

Arenberger dnes na tiskové konferenci uvedl, že vznikne manuál, v němž budou jednotlivé oblasti kultury rozděleny do skupin podle toho, jak velká rizika jejich případné otevírání přináší.

"Jsme také domluveni, že již v květnu začneme s pilotními projekty v živé kultuře, které by mohly ukázat, jak by mohla tato koronavirovou epidemií velmi postižená oblast začít zase vítat své fanoušky," uvedl Zaorálek. Který projekt by jako zkušební mohl fungovat, dnes nezaznělo. Dříve se mluvilo o některých koncertech plánovaných v rámci festivalu Pražské jaro, který má tradičně začít 12. května. Loni se jedna z nejvýznamnějších kulturních akcí v zemi s velkou mezinárodní účastí konala jen on-line.