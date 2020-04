Zaorálek: Od 27. dubna by se mohly otevřít knihovny

Praha - Od 27. dubna by se mohla otevřít i knihkupectví s větší plochou, než uváděl první harmonogram vlády pro uvolňování opatření proti šíření koronaviru. Od stejného data by mohly také zahájit provoz knihovny. Na Rádiu Z to dnes řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) s odvoláním na dnešní jednání vlády, které je zatím přerušené. Podrobnosti nechtěl uvádět s odkazem na plánovanou tiskovou konferenci a další jednání vlády.

Podle plánu vlády zveřejněného minulý týden by se od 27. dubna měla otevřít jen knihkupectví s plochou do 200 metrů čtverečních podobně jako jiné obchody, pokud nejsou v nákupních centrech s plochou nad 5000 metrů čtverečních. Zaorálek dnes uvedl, že dosavadní jednání vlády spěje k tomu, že by se proces rozvolňování opatření mohl urychlit. Mohla by se podle něj otevřít i trochu větší knihkupectví a zahájit provoz knihoven.

Další oblasti kultury podle harmonogramu spadají až do dalších fází rozvolňování. I tam se podle Zaorálka podařilo proces urychlit. Původně se měly 25. května otevřít za dodržení hygienických podmínek muzea a galerie, divadla a památky pak až v poslední fázi 8. června. Dnes ministr uvedl, že v květnu by se mohly otevřít i venkovní prostory hradů a zámků a přírodní skanzeny.

Šance na uspořádání velkých letních festivalů je podle Zaorálka stále velmi nízká. "Budeme hledat způsob, jak kulturu prosadit ve ztížených podmínkách. Komunikujeme s epidemiology a připravíme metodiku toho, jak tyto akce budou muset vypadat a jaká pravidla budou muset splnit," řekl.

Zmínil také, že se jedná o tom, jak by mohlo v Česku pokračovat filmové natáčení, zvláště zahraničních štábů, které na základě pobídek přinášejí do ČR peníze.