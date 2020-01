Zaorálek či Votava z ČSSD nepodpoří Válkovou na ombudsmanku

Praha - Ministr kultury Lubomír Zaorálek či poslanec Václav Votava, kteří jsou členy koaliční ČSSD, vyloučili podporu bývalé ministryně spravedlnosti a nynější vládní zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válkové (ANO) při volbě veřejné ochránkyně práv ve Sněmovně. Oba považují její reakci na kauzu jejích článků z minulého režimu za nedostatečnou, uvedli na twitteru. Naopak poslanec hnutí ANO Milan Feranec na dotaz ČTK uvedl, že Válkovou podpoří, protože zná její schopnosti a výsledky práce.

Předsedkyně opoziční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová dnes novinářům řekla, že Válková by měla skončit jako zmocněnkyně a neusilovat o post ombudsmanky. Pokud tak neučiní, měla by záležitost podle Adamové probrat Poslanecká sněmovna.

Server Info.cz ve čtvrtek zveřejnil články, v nichž Válková popisuje nutnost resocializace odpůrců režimu. U jednoho z článků je podepsána společně s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem, který mimo jiné poslal v roce 1950 na smrt právničku a političku Miladu Horákovou. Válková ve čtvrtek uvedla, že se proti textu bude bránit soudní cestou. Tvrzení, že se podílela na šikaně disidentů, označila za absolutní a urážlivou lež.

Zaorálek uvedl, že způsob, jakým Válková na kauzu reaguje, bývalou ministryni diskvalifikuje pro výkon jakýchkoliv politických funkcí. V hlasování ji tak nepodpoří. "Nelze přijmout argumentaci, že nevěděla, kdo je Urválek, či k čemu se používá ochranný dohled," napsal na twitteru. "Diskvalifikovala se sama, nejen spoluprací s katem Urválkem, ale i pro její současnou argumentaci k této kauze. Je to neomluvitelné," poznamenal sociálnědemokratický poslanec Votava.

Místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Feranec ČTK sdělil, že Válkovou při volbě veřejné ochránkyně práv ve Sněmovně podpoří, protože zná její schopnosti a výsledky práce. "Čtyřicet let starý a odborný článek na tom nic nezmění. Ani to, že pracovala na stejném pracovišti jako šílenec Urválek. Kolegy na pracovišti si nevybíráme ani dnes, natož ve století minulém, socialistickém," uvedl.

Adamová řekla, že Válková zvolila obranu "jako z příručky hnutí ANO". "Je to kampaň, nevěděla jsem, neměla jsem tušení," popsala tuto strategii šéfka TOP 09. Podle Adamové nemůže být osoba, která se podílela na šikanování disidentů, vládní zmocněnkyní pro lidská práva a aspirovat na veřejnou ochránkyni práv. "Je to dost zásadní věc, aby odstoupila z volby i současné pozice," dodala.

Na ombudsmanku navrhl Sněmovně v prosinci Válkovou prezident Miloš Zeman. Podle Adamové by měla Válková sama vyvodit závěry ze zveřejněných informací. "Pokud tak neučiní, minimálně to má začít projednávat Sněmovna na příští schůzi," uvedla. První řádná schůze Sněmovny v roce 2020 by měla začít 21. ledna. Válkovou ve čtvrtek kritizovali také například předseda Pirátů Ivan Bartoš nebo poslankyně ODS Miroslava Němcová.

Současné ombudsmance Anně Šabatové končí šestileté funkční období v únoru. Veřejného ochránce vybírá podle zákona Sněmovna z kandidátů, které navrhne prezident a Senát. Horní komora Parlamentu nominovala vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandera Schorma a advokáta Jana Matyse.