Zaorálek chce zatím zůstat na kultuře, premiér chce mít jasno co nejdříve

Praha - Ministr Lubomír Zaorálek (ČSSD) zatím odmítl nabídku přejít z ministerstva kultury do čela diplomacie. Je mu ale jasné, že vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) potřebuje řešit situaci v Černínském paláci. Diskusi o tom vidí na týdny. Premiér Andrej Babiš (ANO) by byl rád, aby o obsazení ministerstev bylo jasno co nejdříve. Okolnosti personálních změn na ministerstvech bude v podvečer projednávat grémium sociálních demokratů. Hamáček se chce účastnit on-line, dnes dopoledne ho postihl drobný zdravotní kolaps, kvůli kterému nebude odpoledne přítomen ve Sněmovně. Lidé z kultury zatímní setrvání Zaorálka na ministerstvu převážně vítají.

Rošáda necelý půl rok před volbami souvisí s víkendovým sjezdem sociálních demokratů, během něhož dosavadní ministr zahraničí Tomáš Petříček neuspěl v souboji o vedení strany. V pondělí prezident Miloš Zeman Petříčka z ministerské funkce odvolal. Podle Hamáčka Petříček skončil proto, aby byla strana před volbami srozumitelná. Odmítl to, že ho navrhl odvolat kvůli prezidentovi, který ministra dlouhodobě kritizoval a nedávno k jeho odchodu vyzval. Vedením diplomacie je od pondělí dočasně pověřen Hamáček. Nabídku na funkci ministra kultury dostal poslanec ČSSD a náchodský starosta Jan Birke.

Zaorálek dnes dopoledne novinářům řekl, že je připraven jednat o řešení situace, která vznikla po odvolání Petříčka. "Necpu se nikam a připadá mi přirozené pokračovat tady (na ministerstvu kultury)," uvedl. O případném přechodu zpět do Černínského paláce plánuje Zaorálek jednat s premiérem. Babiš ČTK sdělil, že pokud se k němu Zaorálek ohlásí na schůzku, určitě se s ním sejde. Dnešní Zaorálkovu tiskovou konferenci, "na které emotivně oznámil, že se ještě nerozhodl, co chce dál dělat", Babiš moc nepochopil. Podle premiéra ale platí dohoda s koaličním partnerem ČSSD, že si strany nebudou vzájemně mluvit do obsazení ministerstev.

Zaorálek se chce premiéra zeptat například na možnost koordinace evropské politiky. "Není to stejné ministerstvo zahraničí, které jsem před lety opouštěl," řekl. Na tiskové konferenci připomenul, že Petříček například nemohl promluvit do nákupu vakcín proti covidu. Ministerstvo zahraničí bylo podle Zaorálka "vykucháno", silné kompetence přešly jinam, řekl k evropské politice či vytvoření zmocněnce pro Rusko. Diskusi o podmínkách pro svůj případný přestup na ministerstvo zahraničí vidí Zaorálek na týdny, do voleb přitom zbývá necelého půl roku. Jednat s vicepremiérem Hamáčkem bude v nejbližší době.

Babiš v reakci na Zaorálkovy výroky řekl serveru Lidovky.cz, že rozsah a podmínky výkonu práce ministra jsou předem jasně dané. Koordinace agendy EU podle něj zůstane sekci pro evropské záležitosti úřadu vlády pod vedením premiéra, který je členem Evropské rady.

K tomu, zda by byl ochoten na MZV spolupracovat jako s náměstkem s Pavlem Jarošem, který v Černínském paláci před lety působil za éry Jana Kavana jako tajemník, se Zaorálek vyjádřit nechtěl. Informaci dnes přinesla média a potvrdil Hamáček. Takové úvahy by podle Zaorálka naznačovaly, že se postu ministra zahraničí chystá ujmout.

Ministerstvo kultury řeší podle Zaorálka klíčová témata, není kvůli covidu ve standardním provozu, vyplácí kompenzace pro tisíce lidí v kultuře. Domnívá se, že na ministerstvu kultury je jeho práce nyní potřeba, a také uvedl, že ho potěšila, až dojala velká podpora, jíž se mu v posledních dnech z kulturní obce dostalo. Pokud by měl být v čele resortu vystřídán, pak podle něj člověkem, který kultuře a agendě na ministerstvu rozumí a také lidi z kultury zná. Nástup Birkeho označil Zaorálek za příliš odvážný plán. "Za pár týdnů se nikdo tak složitý systém, jako je kultura, pokud nevychází z jejího nitra, nenaučí," podotkl. Birke se dnes k Zaorálkovým pochybnostem či zadrhnutí změn na ministerstvech nevyjádřil. "V tuto chvíli se k dané věci nebudu nijak vyjadřovat," řekl ČTK Birke.

Zástupci profesních organizací z mnoha oblastí kultury, kteří se v minulých dnech postavili proti odchodu Zaorálka, ocenili, že místo zatím neopouští. Z jeho dnešního vystoupení usuzují, že mu kultura není lhostejná, což je pro ně důležité. Rozhodnutí zatím pokračovat v čele resortu vítá i houslista Pavel Šporcl, který v minulosti Zaorálka veřejně kritizoval. Hudební producent David Gaydečka Zaorálkovo setrvání označil za nejlepší variantu.

Opozice považuje nepřipravenou změnu v Černínském paláci za nezodpovědnost či neuvěřitelný hazard. "Neuvěřitelný hazard s českou zahraniční politikou: odvolat ze dne na den ministra zahraničí a nemít nástupce. Komu to slouží? Prosazování zájmu ČR určitě ne," kritizoval situaci na twitteru předseda ODS Petr Fiala. "Odvolat ministra a nemít vyřešeno, kdo za něj povede ministerstvo, tomu říkám zodpovědná politika," ironicky konstatoval šéf lidovců Marian Jurečka. Podle předsedy Starostů a nezávislých (STAN) Víta Rakušana vláda prokazuje, že ignoruje autentickou pozici zahraniční politiky.

