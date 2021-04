Zaorálek chce zatím zůstat na kultuře a jednat o změnách kompetencí MZV

Praha - Ministr Lubomír Zaorálek (ČSSD) zatím odmítl nabídku přejít z ministerstva kultury do čela diplomacie. Je mu ale jasné, že vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) potřebuje řešit situaci v Černínském paláci. Diskusi o tom vidí na týdny. Novinářům dnes řekl, že je nespokojen s tím, jak ministerstvo zahraničí funguje a jak byly jeho kompetence osekány. Žádá proto změnu. Myslí si současně, že je třeba pokračovat v nynější práci na ministerstvu kultury, aby dokončil, co dělá a co slíbil. Nástup náchodského starosty a poslance ČSSD Jana Birkeho označil za příliš odvážný plán.

"Necpu se nikam a připadá mi přirozené pokračovat tady," uvedl. Dodal, že je připraven jednat o řešení situace, která vznikla po odvolání ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). O případném přechodu zpět do Černínského paláce plánuje Zaorálek jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Chce se ho zeptat například na možnost koordinace evropské politiky. Na tiskové konferenci připomenul, že Petříček například nemohl promluvit do nákupu vakcín proti covidu. Diskusi o podmínkách pro svůj případný přestup na ministerstvo zahraničí vidí Zaorálek na týdny, do voleb přitom zbývá necelého půl roku. Jednat s vicepremiérem Hamáčkem bude v nejbližší době.

Ministerstvo kultury řeší podle Zaorálka klíčová témata, není kvůli covidu ve standardním provozu, vyplácí kompenzace pro tisíce lidí v kultuře. Ministerstvo zahraničí bylo podle Zaorálka "vykucháno", silné kompetence přešly jinam, řekl k evropské politice či vytvoření zmocněnce pro Rusko. "Nedovedu si představit ministerstvo zahraničí, které tak důležitou relaci (zmocněnce pro Rusko) si nechá vzít a přestane o ni samo pečovat. Je to mimořádně důležitá relace, nevíme, co se stane zítra na Ukrajině...," řekl.Vládním zmocněncem pro česko-ruské konzultace se stal šéf zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolf Jindrák.

"Není to stejné ministerstvo zahraničí, které jsem před lety opouštěl. Byl jsem jako ministr zahraničí nejen členem rady pro zahraniční otázky, ale i členem rady pro obecné záležitosti, tedy zabýval jsem se evropskými věcmi a byl jsem v těsném kontaktu s premiérem, to už dneska takto není," uvedl.

K tomu, zda by byl ochoten na MZV spolupracovat jako s náměstkem s Pavlem Jarošem, který v Černínském paláci před lety působil za éry Jana Kavana jako tajemník, se vyjádřit nechtěl. Informaci dnes přinesla média a potvrdil Hamáček. Takové úvahy by podle něj naznačovaly, že se postu ministra zahraničí chystá ujmout.

Připomněl některé strategické dokumenty, které pod jeho vedením na ministerstvu kultury vznikly, kromě práce na stavebním zákoně třeba nová kulturní politika či příprava čerpání peněz z Národního plánu obnovy, z nějž by kreativní a kulturní průmysl mohl získat osm miliard korun. Domnívá se, že na ministerstvu kultury je jeho práce nyní potřeba a také uvedl, že ho potěšila až dojala velká podpora, jíž se mu v posledních dnech z kulturní obce dostalo. Pokud by měl být v čele resortu vystřídán, pak podle jeho slov člověkem, který kultuře a agendě na ministerstvu rozumí a také lidi z kultury zná.

Rošáda necelý půl rok před volbami souvisí s víkendovým sjezdem sociálních demokratů, během něhož Petříček neuspěl v souboji o vedení strany. Podle předsedy ČSSD končí proto, aby byla strana před volbami srozumitelná.

Petříčka prezident Miloš Zeman odvolal v pondělí. Vedením diplomacie je zatím pověřen Hamáček.