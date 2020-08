Zaorálek chce umožnit divadlům vpustit na představení 1000 lidí

Praha - Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) chce jednat o účasti až 1000 lidí na akcích v uzavřených prostorech od podzimu v těch regionech, kde takzvaný semafor infekce covidu ukazuje dobrou situaci. Při jejím zhoršení by byl raději pro zavedení povinných roušek než pro omezování počtu osob. "Chci se vyhnout tomu, aby se okamžitě rušily akce," uvedl při příchodu do Strakovy akademie na jednání vládní rady pro zdravotní rizika.

"Je důležité, aby ta tisícovka platila například pro divadla, protože kalkulace divadel se hroutí, pokud není možné představení pro tisíc diváků," uvedl. Dodal, že divadla jsou schopna zajistit velmi dobré hygienické standardy.

"V případě, že by se situace v kraji zhoršila na semaforu na žlutou, oranžovou, si dovedu přestavit, že než rušit akce, raději zvýšit hygienickou přísnost," uvedl. Roušky v obecenstvu by podle ministra byly lepším řešením než zrušení celých akcí.

Kapacita představení odehrávajících se uvnitř je nyní z rozhodnutí vlády snížena na 500 osob.

Ministr chce jednat i o možnosti, že v případě velkých prostor, kde by bylo možné dodržovat na jednu osobu místo jeden a půl metru čtverečního, by se na akci mohlo sejít, například v hale, více lidí. "To je věc, ke které se musí vyjádřit hygienici, to je jedno z otevřených témat," uvedl Zaorálek.