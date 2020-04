Zaorálek bude o kultuře jednat s Vojtěchem a epidemiology

Praha - Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) chystá jednání s epidemiology a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO), která by měla upřesnit, jaké kulturní akce a objekty by se mohly kdy otevřít. Řekl to dnes novinářům ve Sněmovně. Docílit chce toho, aby co nejdříve fungovaly alespoň ty kulturní akce, u kterých to situace kolem šíření nového typu koronaviru umožní. Naznačil, že by se mohly lišit termíny otevření například u uzavřenějších zámků oproti vzdušnějším zříceninám a zahradám.

Zaorálek řekl, že s Vojtěchem bude o opětovném spouštění kulturních akcí mluvit dnes. "S nastupujícím létem je rozvolňování aktuální věc, kultura v našem životě sehrává mimořádnou roli, řekl bych, že i dnes v těchto mimořádných podmínkách," uvedl ministr. V jednáních s Vojtěchem a epidemiology chce docílit maximum možného. "Aby to fungovalo a kultura byla součástí našeho života i v těchto podmínkách," dodal.

O situaci diskutuje s představiteli audiovizuálního průmyslu či divadel. "Chceme domluvit nouzové režimy, které by umožňovaly kultuře existovat," uvedl. Pokud aktuální data o epidemii neukážou zhoršení způsobené nedávnými Velikonocemi, věří například v otevření knihkupectví na začátku příštího týdne.

Diskutovat chce o tom, jak otevírat hrady a zámky. "Je rozdíl mezi zříceninami, zbořeninami, zahradami a přírodními skanzeny, které je podle mého možné navštívit dříve než uzavřené prostory zámků a hradů," míní. Odpovídající režimy chce zavést i v muzeích a galeriích, v létě by si přál i rozvoj přírodních slavností, divadelních představení ve venkovním prostředí či autokin. Jasno by tento týden mohlo být i o osudu festivalů a o tom, jak jim stát pomůže se ztrátami.

Zaorálek na druhou stranu varoval před tím, aby si občané mysleli, že ČR už je z hlediska epidemie "za vodou". "Máme teď relativně příznivý stav, ale může se to zkomplikovat, pokud uděláme nějaký špatný krok nebo nějaký krok příliš brzy," uvedl. Česko se podle něj musí držet pravidel, která umožnila eskalaci epidemie zabránit. Riskantní by podle něj mohlo v této souvislosti být ukončení nouzového stavu a rozpuštění struktur kolem Ústředního krizového štábu.