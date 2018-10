Praha - Lubomír Zaorálek (ČSSD) a Tomio Okamura (SPD) požadují zastavení vývozu zbraní do Saúdské Arábie. Uvedli to dnes na tiskových konferencích před jednáním Poslanecké sněmovny. Česko by mělo podle nich podpořit rozhodnutí německé vlády o zastavení zbrojního vývozu do království, dokud nebude vyjasněna vražda novináře Džamála Chášukdžího. Zaorálek i Okamura přednesou své návrhy ve Sněmovně. Případné zastavení vývozu vojenského materiálu do Saúdské Arábie by na odvetných krocích dopadlo na celý český export, uvedli zbrojaři.

"My musíme požadovat, aby se přestaly dodávat zbraně do Saúdské Arábie, musí to být pozice České republiky, nejen Německa. Máme nástroje a jde o to, jestli jsme ochotni je použít. To, co se stalo, je hrozba civilizovanému světu," uvedl Zaorálek.

"Nejde jen o brutální vraždu, co se stala na území státu NATO," řekl bývalý ministr zahraničí a nynější šéf zahraničního výboru Sněmovny Zaorálek. Připomněl i případy tvrdých trestů pro novináře a blogery v Saúdské Arábii. Podle něj se jedná o historický okamžik, kdy se ukáže, jestli dovolíme, aby barbarství vládlo světu.

Zaorálek se kriticky vyjádřil k dosavadnímu postoji EU k případu zavražděného novináře. "Velmi dlouho jsme vyhlíželi stanovisko EU k zavraždění Džamála Chášukdžího. Výsledek mě vůbec neuspokojuje. Požadavek důkladného a transparentního vyšetřování je pouhým sněním. Nic takového, co by se podobalo nestrannému vyšetřování, se přece nekoná a víme, že ani konat nebude. Příslušný tým vytvořený Muhammadem bin Salmánem je výsměchem, stejně jako pokus tvrdit, že těch 15 agentů bylo pouhými turisty, zřejmě jako Rusové v Salisbury. Stačí si přečíst formulace, které dosud ze saúdské strany zazněly," napsal Zaorálek včera na svém facebookovém účtu.

Podle Okamury by se Česko mělo připojit k iniciativě německé vlády, která zastavuje dodávky zbraní saúdskoarabskému království. "Chceme prosadit tuto výzvu naší vládě, aby iniciovala uvalení sankcí na Saudskou Arábii. To nejen pro jednotlivý zločin saudskoarabské vlády, ale z důvodu dlouhodobé podpory terorismu, pro státem dlouhodobě organizované a prokázané případy mučení, pro bestiální případy vraždění, pro nedodržování lidských práv," řekl Okamura.

Případné zastavení vývozu zbraní a vojenského materiálu z Česka do Saúdské Arábie by podle prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiřího Hynka mělo dopad na český export do této země. Saúdská Arábie se podílí pěti procenty na celkovém exportu českého vojenského materiálu, jde hlavně o vojenské automobily Tatra.

"Jestliže dojde k zákazu těchto vývozů (do Saúdské Arábie) tak se to promítne především na odvetných krocích. Saudská Arábie přestane brát i civilní výrobu z ČR. To samozřejmě poškodí export ostatního zboží," vedl Hynek. Za letošních osm měsíců klesl český vývoz do Saudské Arábie o téměř čtvrtinu na sedm miliard korun.

Podle údajů ministerstva průmyslu činil v loňském roce vývoz vojenského materiálu z Česka do Saúdské Arábie asi 28,3 milionu eur (zhruba 732,3 milionu Kč). Meziroční nárůst byl přibližně dvojnásobný.

Hynek: Zákaz vývozu zbraní do Saúdské Arábie by ohrozil export

Případné zastavení vývozu zbraní a vojenského materiálu z Česka do Saúdské Arábie by na odvetných krocích dopadlo na český export do této země. Na dotaz ČTK to dnes řekl prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek. Saúdská Arábie se podílí pěti procenty na celkovém exportu českého vojenského materiálu, jde hlavně o vojenské automobily Tatra.

Kancléřka Angela Merkelová v neděli ohlásila, že Berlín zastavuje zbrojní vývoz do království, dokud nebude vyjasněna vražda novináře Džamála Chášukdžího. Německý ministr hospodářství Peter Altmaier v pondělí uvedl, že i další členské státy Evropské unie by kvůli vraždě měly pozastavit vývoz zbraní do Saúdské Arábie.

"Jestliže dojde k zákazu těchto vývozů (do Saúdské Arábie) tak se to promítne především na odvetných krocích. Saudská Arábie přestane brát i civilní výrobu z ČR. To samozřejmě poškodí export ostatního zboží," vedl Hynek. Za letošních osm měsíců klesl český vývoz do Saudské Arábie o téměř čtvrtinu na sedm miliard korun.

Podle údajů ministerstva průmyslu činil v loňském roce vývoz vojenského materiálu z Česka do Saúdské Arábie asi 28,3 milionu eur (zhruba 732,3 milionu Kč). Meziroční nárůst byl přibližně dvojnásobný.

Podle údajů MPO byl v roce 2017 vojenský materiál v největší hodnotě vyvezen z Česka do USA (63,2 milionu eur, tj. 1,63 miliardy Kč). Následovaly Slovensko (34,2 milionu eur, tj. 883,8 milionu Kč), Irák (32,7 milionu eur, tj. 845 milionů Kč) a Indie (32,2 milionu eur, tj. 832 milionů Kč). Saúdská Arábie byla pátá.

Vývoz vojenského materiálu z Česka do Saúdské Arábie v posledních letech roste. Ještě v roce 2008 byl nulový, největšího objemu dosáhl v roce 2014, kdy činil zhruba 70 milionů eur (1,81 miliardy korun). Do země se podle zprávy z Česka vyváží například střelivo, pancéřové nebo ochranné vybavení či pozemní vozidla a jejich součásti.

Chášukdží byl naposledy spatřen 2. října, kdy navštívil saúdskoarabský konzulát v Istanbulu. Rijád až minulý týden přiznal, že muž na konzulátu přišel o život, údajně při bitce s lidmi, s nimiž se na úřadě sešel. Saúdskoarabský ministr zahraničí Ádil Džubajr případ označil za závažný omyl.