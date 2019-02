Praha - Vládě se podaří v letošním roce splnit plánovaný schodek rozpočtu 40 miliard korun, ale nebude to jednoduché. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to řekla předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Skončí ale podle ní série let, kdy rozpočet skončil lépe, než byl plánován. Úspory v provozu státu se musí začít hledat okamžitě, dodala.

"Rozpočet letos neskončí v krásných kladných číslech, ale schodek 40 miliard Kč se podaří splnit," souhlasil člen rozpočtového výboru Sněmovny Jiří Dolejš (KSČM). Také podle místopředsedy ČSSD Romana Onderky je reálné 40miliardový schodek dodržet.

Podle předsedy poslaneckého klubu Zbyňka Stanjury (ODS) bude dodržení naplánovaného schodku velmi těžké. Připomněl, že letos odpadnou loňské mimořádné rozpočtové příjmy v řádu 30 miliard Kč. Jsou zde významná rizika, v polovině února je těžké předpovědět výsledek za celý rok, podotkl

Ministerstvo financí už při schvalování rozpočtu na letošní rok se schodkem 40 miliard korun uvedlo, že i v letech 2020 a 2021 plánuje stejný schodek rozpočtu. Schválený státní rozpočet na loňský rok počítal se schodkem 50 miliard korun, nakonec skončil s přebytkem 2,9 miliardy korun.