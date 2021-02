Zamrazilová: ČR narazí na dluhovou brzdu již v roce 2024

Praha - Podle čerstvých výpočtů Národní rozpočtové rady narazí Česko kvůli vývoji veřejného dluhu na takzvanou dluhovou brzdu již v roce 2024. Dnes to řekla poslancům předsedkyně rady Eva Zamrazilová při projednávání novely státního rozpočtu, která navyšuje schodek státního rozpočtu z 320 na 500 miliard korun. Ještě loni v listopadu předpokládala rada, že na dluhovou brzdu narazí veřejné finance až o rok později.

Dluhová brzda stanoví hranici, při jejímž překročení musí vláda předložit návrh vyrovnaného nebo přebytkového státního rozpočtu a fondů. Stanovená je na úrovni 55 procent hrubého domácího produktu.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes před poslanci řekla, že veřejný dluh by měl ke konci roku stoupnout na 45 procent HDP. "Patříme mezi země s nejnižším zadlužením a nejlepšími ratingy. Je naší povinností využít tohoto skvělého postavení a pokračovat v masivní podpoře ekonomiky," argumentovala ministryně v pondělí po jednání vlády.

Zamrazilová ale poukazovala na to, že jde od konce roku 2018 o vzestup dluhu, jaký česká ekonomika zaznamenala v době finanční krize od let 2008 a 2009 až do roku 2014. "To, co tehdy zatěžovalo veřejné finance pět nebo šest let, nyní zvládneme za dva roky," uvedla. "A jestliže by se k tomu přidal ještě ten deficit pro rok 2022, tak bychom byli minimálně na 50 procentech a už velmi bychom atakovali dluhovou brzdu. Podle našich propočtů ze včerejška jí dosáhneme v roce 2024," řekla.

"Hlasujete skutečně o průlomové změně veřejných financí, která jestli bude realizována, tak bude znamenat potřebu podstatně zvyšovat daně," varovala Zamrazilová. Daně podle ní bude nutné zvýšit nejpozději za dva roky, až se ekonomika bude blížit dluhové brzdě.