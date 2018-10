Hradec Králové - Nejlepší možné odměny za gesto fair play se dočkal v utkání Hradce Králové s hokejisty Liberce domácí zadák Petr Zámorský. Ve druhé třetině odvolal sudími zamýšlené vyloučení Petra Jelínka, celý moment přitom ještě umocnil fakt, že jeho tým hrál v té chvíli v oslabení. Zámorský se pak stal hrdinou okamžiku znovu, když celý zápas rozhodl vítěznou trefou.

Momentka ze druhé dvacetiminutovky přinesla zmatky, emoce a napětí. Po jednom ze soubojů v obranném pásmu domácích při přesilové hře Bílých Tygrů se po zastavení hry už otevřela vrátka na hostující trestné lavici. Přesto se nakonec nevylučovalo. Zámorského hůl se totiž rozletěla na dva kusy bez Jelínkova faulu. O sekání, jež připadalo v úvahu, nešlo. "Chtěl jsem mu dát hůl na zem, a v tom ta moje praskla," přiblížil Zámorský.

"Rozhodčí se radili a nevěděli, co a jak. Tak jsem za nimi zajel a řekl jim, že mi praskla hokejka, ale faul to nebyl. Bylo to spontánní, přišlo mi to fér. Nebylo by dobré, kdybychom pak třeba z následné přesilovky dali gól. Necítil bych se dobře," uvedl Zámorský.

Dočkal se i velkého uznání ze soupeřových řad. Na střídačce vedle dalších tleskal i hlavní kouč Bílých Tygrů Filip Pešán. "Ani nebyl moc čas o tom všem přemýšlet, seběhlo se to strašně rychle. Ale nešlo o faul, tak nebylo co řešit. Po zápase mi někteří kluci z libereckého týmu děkovali, což každopádně potěší," řekl Zámorský.

Odměna na sebe nenechala dlouho čekat. V čase 62:35 Zámorský ukončil zápas vítěznou trefou. "Hlavně jsme to tam super sehráli. Ráďa Pavlík mě tam dobře viděl a já to se štěstím trefil, kam jsem chtěl. Za ty dva body jsme moc rádi," řekl Zámorský.

Pro šestadvacetiletého zadáka, jenž v roce 2014 slavil se Zlínem mistrovský titul, šlo o již třetí trefu v sezoně. Na kontě má vedle toho i pět asistencí. Tři góly přitom vstřelil během minulého ročníku v součtu za 54 utkání během angažmá ve Spartě i Hradci Králové a následném play off. Teď vše stihl jen za deset startů.

"Cítím se dobře, docela mi to jezdí a snažím se pracovat pořád stejně. Nijak to nepřeceňuju, protože už jsem si prošel různými situacemi a obdobími, kdy je hráč navrchu, ale také ty, kdy jste úplně dole. S pokorou furt stejně, sám dobře vím, že za 14 dnů může být vše úplně jinak. Je za tím i hromada štěstí, které jsem minulou sezonu neměl," uvedl Zámorský.