Zámkem v Náměšti nad Oslavou provázejí do neděle žáci místní školy

Náměšť nad Oslavou (Třebíčsko) - Zámkem v Náměšti nad Oslavou provázejí do neděle žáci devátého ročníku náměšťské Základní školy Komenského. Týdenní praxi průvodců památkami zažívají díky spolupráci školy s Národním památkovým ústavem (NPÚ). Získají tak vztah k dějepisu i místní památce. Projekt řetězového provázení je ve městě letitou tradicí, vznikla asi před 15 lety díky iniciativě učitelky dějepisu Hany Matouškové, řekla dnes ČTK její kolegyně Marie Pemčáková.

"Deváťáci, než opustí školu, tak si vyzkouší práci průvodce. Zpočátku to byl takový pokus, pak se toho ujal i Národní památkový ústav, edukační oddělení, a dávají tomu dneska už takovou kvalitnější úroveň," řekl kastelán zámku Marek Buš.

Podle třídní učitelky 9. B Marie Pemčákové se děti ze školy, která je na dohled zámku, na týdenní službu průvodců vždy těší. "A baví je to rok od roku víc a víc," řekla Pemčáková. Pro děti je to podle ní velká událost, kterou berou zodpovědně. Odpovídá tomu i slavnostní oblečení, ve kterém před návštěvníky předstupují. Po každé prohlídce je také vidět, jak opadá tréma a jak se zlepšují. "Někteří jsou opravdu úplně jiní než ve škole," řekla Pemčáková.

S pracovnicí NPÚ měli žáci několik konzultací přímo na zámku. Věnoval se jim také Lukáš Gregor, který pečuje o depozitáře. Přímo ve škole se na průvodcovskou týdenní službu děti připravovaly od ledna. Ze dvou tříd devátého ročníku si práci na zámku chtělo vyzkoušet 31 žáků.

Jedním z nich je Milan Bednář. "Je to netradiční, dost zvláštní, protože tohle asi jen tak normální člověk běžně nezažije. Rozhodně je zajímavé vidět lidi, kteří na památku přijdou, kteří se zajímají o historii, odříkat jim to a ukázat jim historii zámku. A že ještě někoho historie zajímá, je taky pozoruhodné," řekl Bednář, kterého přitahuje především historie umění. Po základní škole míří do Ostravy, kde bude studovat herectví.

Žáci provázejí v reprezentačních prostorách zámku, což je hlavní prohlídková trasa začínající v zámecké kapli. Po dvojicích se věnují vždy jednomu ze sálů, takže návštěvník se postupně setká s řadou osobitých průvodců. "Je to dobré pro studenty, naučí se mluvit před cizími lidmi, vystupovat na veřejnosti, poznají, že dějepis nemusí být nuda. Zároveň získají vztah k místní památce. Z toho důvodu je to přínosné hlavně pro ně. A pro nás a návštěvníky je to zase taková zajímavá změna, ohlasy jsou vesměs pozitivní, protože ne všude se s tím setkají," řekl Buš. S dětskými průvodci se budou moci lidé v náměšťském zámku potkat do 5. června.

Mimo hlavní sezonu zaměstnává státní zámek dva průvodce na plný úvazek, kteří se věnují i další činnosti v péči o objekt. Doplňuje je třetí průvodce s polovičním úvazkem. V hlavní sezoně potřebuje zámek ještě dalších šest průvodců. Letos mezi nimi budou dvě dívky, které si průvodcovství před lety vyzkoušely jako žákyně náměšťské základní školy.