Zaměstnavatelé žádají, aby mohli rozhodovat o rouškách či testech ve firmách

Praha - Zaměstnavatelé žádají po vládě úpravu legislativy, aby mohli sami podle potřeby rozhodovat o nošení roušek či testování ve firmách. Chtějí také, aby se podnikům testy dál proplácely. Na tiskové konferenci po jednání tripartity to řekl šéf Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS) Jan Wiesner. Odbory testování a očkování v podnicích podporují. Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) se bude o nastavení pravidel jednat.

"Chceme především to, aby byla upravena legislativa tak, aby firmy mohly reagovat na aktuální situaci v daném místě a daném podniku. Je třeba, aby si udělaly vlastní opatření - aby nařídily roušky, testování," uvedl Wiesner. Podle něj například dohoda podnikatelů s odboráři v závodě nestačí a je potřeba i legislativní úprava. "Musíme udělat všechna opatření pro to, abychom se nedostali do situace, která tu byla na podzim a na jaře," dodal šéf KZPS.

Úprava legislativních pravidel je nutná i podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje. "Zaměstnavatelé chtějí mít možnost flexibilně rozhodovat o hygienických pravidlech ve firmě, zejména o nasazování, sundávání roušek a testování,“ uvedl Rafaj. Dodal, že podnik by měl mít i možnost "vidět výsledek PCR testu" po návratu pracovníka z dovolené. Podle Wiesnera firmy dál potřebují testovat i samy a mít možnost testů třeba právě u lidí po volnu. "Chceme samozřejmě, aby ty testy byly propláceny," řekl Wiesner.

Podle Maláčová se o nastavení podmínek bude dál jednat. Dohoda zatím není. "Je to v gesci ministra zdravotnictví. On to připravuje a vede všechna jednání," upřesnila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Maláčová "vidí prostor" i v právním výkladu legislativy.

Odboráři pokračování testování ve firmách i firemní očkování podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly podporují. Zaměstnavatelé chtěli zřizovat vlastní očkovací centra už před několika měsíci. Podle odborů je nutné také posílit takzvané sekvenování, aby se včas odhalily mutace viru a mohlo se bránit jejich šíření.