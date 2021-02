Zaměstnavatelé vyzvali vládu, aby zveřejnila přesný plán očkování

Praha - Zástupci zaměstnavatelů vyzvali vládu, aby zveřejnila podrobné plány očkování. Chtějí znát přesnější termíny, kdy jednotlivé věkové skupiny obyvatel půjdou na řadu a kdy budou moci začít očkovat firmy. Po jednání tripartity to dnes novinářům řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. Řada firem má o očkování zaměstnanců zájem a chce se do něj zapojit.

"Vyzýváme vládu, aby představila krizové plány ve variantách, jak bude očkovat. Jestli předseda vlády (Andrej Babiš z ANO) řekne, že ve druhém kvartálu přijde osm milionů injekcí, očekávám, že vláda řekne přesně týden, kdy půjdou lidé 75, 70, 65 let," uvedl Hanák. Podle něj by se hned po dokončení vakcinace ohrožených skupin měly zapojit i firmy. "Jakmile nastoupí skupina 65 let, očekávám od vlády, že se domluví s firmami - a my se svými firemními a praktickými lékaři - a naočkujeme obrovskou část populace," dodal šéf svazu.

Vláda stanovila dvě přednostní skupiny. Celkem je to asi 4,5 milionu lidí. Pokud by se chtěli nechat naočkovat všichni, podávání prvních dávek by podle původního vládního plánu mělo skončit do konce července.

Pokyny k očkování kabinet schválil 13. ledna. Podle nich se v lednu a únoru mělo očkovat asi 838.000 klientů domovů pro seniory, postižené a se zvláštním režimem, pacientů léčeben dlouhodobě nemocných, osob nad 80 let, zdravotníků, pracovníků domovů, hygieniků či dobrovolníků. V další skupině je pak 3,7 milionu seniorů nad 65 let, ostatních zdravotníků, pacienti s chronickými nemocemi, učitelů, policistů a hasičů. Tato fáze měla trvat od února do června. Vakcinace všech ostatních obyvatel pak měla být od května a pokračovat měla i příští rok.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) předminulý týden uvedl, že se očkování první přednostní skupiny zhruba o měsíc opozdí a trvat by mohlo do konce března. Šéf resortu zdravotnictví řekl, že dodávky vakcíny budou teď několik týdnů asi o pětinu nižší a ve druhém čtvrtletí by měly být naopak větší, než se původně počítalo.

Ve druhém čtvrtletí mělo podle původního plánu dorazit 2,7 milionu dávek od firmy Pfizer/BioNTech, 829.800 dávek od firmy Moderna a zhruba 1,8 milionu dávek od společnosti Astra Zeneca. Dohromady je to od března do června 5,3 milionu dávek.

Blatný před nedávnem uvedl, že firmy by mohly začít své zaměstnance očkovat "v průběhu pozdního jara". Podle ministra se počítá se vznikem firemních očkovacích center. Svaz průmyslu a dopravy poté ČTK sdělil, že se s ministrem dohodl na zapojení firem do očkování od května.