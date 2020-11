Zaměstnavatelé: Vládní zvýšení minimální mzdy povede k růstu cen

Praha - Vládou schválené zvýšení minimální mzdy přispěje ke zvýšení cen v ekonomice. Zejména malé podniky ve službách budou muset zvýšení minimální mzdy od ledna 2021 promítnout do cen, stejně jako letos. Vyplývá to z reakcí zaměstnavatelů.

Minimální mzda se od ledna zvýší o 600 korun na 15.200 korun měsíčně, rozhodla dnes vláda. Minimální mzdu loni pobíralo podle ministerstva práce asi 140.000 zaměstnanců. Současně s minimální mzdou poroste i zaručená mzda, která se pohybuje podle stupně od nejnižšího výdělku do jeho dvojnásobku. Minimální mzda se naposledy zvyšovala letos od ledna o 1250 na 14.600 korun.

"Vláda k dalšímu zatížení malých podniků přistoupila v nejméně vhodnou dobu, kdy se potýkají s výrazným propadem tržeb kvůli vládním restrikcím a souvisejících dopadů současné krize," řekl ČTK mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro. Podle propočtů komory mzdové náklady na jednoho zaměstnance pobírajícího nejnižší výdělek ročně vzrostou o 9600 Kč.

Problémy s aplikací vyšší minimální mzdy budou mít zejména malé firmy, u kterých mzdové náklady tvoří největší výdajové položky, a dále firmy dodávající služby státu, například úklidové a bezpečnostní služby, protože státní instituce v zadávacích řízeních často veřejnou soutěž podmiňují nejnižší cenou, tedy nejnižší cenou práce.

Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka růst minimální mzdy na 15.200 Kč neodpovídá ekonomické realitě. "Svaz průmyslu za aktuální situace odmítal, aby se pro příští rok minimální mzda zvyšovala. Pokud by nebyla jiná možnost, byli jsme za Svaz průmyslu ochotni podpořit růst o 400 Kč, tedy na 15.000 Kč. To by odpovídalo navýšení prostřednictvím valorizačního mechanismu navázaného na průměrnou mzdu, který Svaz průmyslu dlouhodobě prosazuje," dodal.

"U našich klientů vnímáme, že problémem není samotná výše mezd, ale spíše udržování strukturální přezaměstnanosti podporou pracovních míst v podnicích, které mají potíže s odbytem, zatímco jiné podniky zaměstnance marně hledají. Největší poptávka je přitom po málo kvalifikovaných pracovnících ve výrobních podnicích, kde se nabízejí podstatně vyšší odměny, než je minimální mzda. Celá diskuse o výši minimální mzdy se proto míjí podstatou problému a parlamentní bitva, která se o ni vede, jen odvádí pozornost od skutečných problémů na našem vyprodaném pracovním trhu," uvedl daňový poradce Vlastimil Sojka ze společnosti KODAP.

Hospodářská komora nedávno označila všechny čtyři variantní návrhy na zvýšení minimální mzdy za nepřiměřené ekonomické realitě podnikatelského sektoru. Upozornila, že ani doprovodná analýza očekávaných dopadů zvýšení minimální mzdy od roku 2021 nijak nereaguje na stávající hospodářskou situaci. Zaměstnavatelé poukazují i na to, že s minimální mzdou budou muset zvýšit i zaručenou mzdu, která se vyplácí v osmi stupních podle odbornosti, odpovědnosti a složitosti práce.