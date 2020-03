Zaměstnavatelé oceňují kurzarbeit, odpovídá jejich požadavkům

Praha - Svaz průmyslu oceňuje, že vláda po třech týdnech intenzivního jednání schválila kurzarbeit, který odpovídá požadavkům zaměstnavatelů. Pro pomoc firmám je důležité, že se podpora vypočítává ze superhrubé mzdy, komentoval dnes schválený program Antivirus viceprezident svazu Jan Rafaj. Ve schválené podobě ale svazu chybí prodloužení podpory na šest měsíců. Zástupci podnikatelů v cestovním ruchu schválení kurzarbeitu vítají, má podle nich ale i nedostatky.

"Pro firmy je také klíčové, aby byl kurzarbeit administrativně jednoduchý a procesovaný srozumitelně a flexibilně tak, aby firmy skutečně obdržely podporu v řádu dnů," uvedl Rafaj. Ideálně by podle něj měly mít firmy peníze na účtech do sedmi dnů od podání žádosti, jinak jim bude chybět hotovost a mohou krachovat. Svaz průmyslu bude nadále spolupracovat na dotažení kurzarbeitu pro nepřetržité provozy, které nejdou odstavit, i když mají pokles poptávky, dodal.

Finální podoba tzv. kurzarbeitu vychází vstříc racionálním požadavkům ze strany zaměstnavatelů a podnikatelů. Nejen pro firmy v autoprůmyslu je tato pomoc zásadní pro zachování tisíců pracovní míst, uvedlo Sdružení automobilového průmyslu.

Vedle udržení zaměstnanosti sdružení dále prosazuje především udržení cash-flow firem a předejití druhotné platební neschopnosti. "Pro udržení likvidity firem navrhujeme zrychlení procesu vyměření a vrácení nadměrných odpočtů DPH včetně možnosti poskytovat zálohy na nespornou část odpočtu DPH. Dále navrhujeme odložení plateb daňové povinnosti na DPH v případě problémů s cash-flow a nakonec zohlednění plánované možnosti zpětného uplatnění daňové ztráty za minulá zdaňovací období do výše záloh na daň z příjmů," doplnil další navrhovaná daňová prezident sdružení Bohdan Wojnar.

Vláda dnes schválila pravidla kurzarbeitu. Stát bude vyplácet dva druhy příspěvků na mzdy za období od 12. března do konce dubna. Stát poskytne 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě a mzdy pracovníků uzavřených provozů, a to do 39.000 korun. U omezení výroby kvůli výpadku pracovníků, surovin či poklesu poptávky to bude 60 procent, a to do 29.000 korun. Podpora se stanoví ze superhrubé mzdy.

Podporu je možné získat za období od 12. března, kdy začal platit nouzový stav. Program má zatím trvat do konce dubna. Ministerstvo práce výdaje za dva březnové týdny spočítalo na 10,9 miliardy korun. Celkové náklady do konce dubna by tak mohly činit přes 30 miliard. Vláda může rozhodnout o prodloužení programu podle vývoje situace.

Zástupci podnikatelů v cestovním ruchu vítají přijetí kurzarbeitu

Svaz obchodu a cestovního ruchu a Asociace hotelů a restaurací (AHR) vítají schválení kurzarbeitu s přihlédnutím k připomínkám podnikatelů. Oceňují příslib rychlé výplaty peněz. S přijetím opatření vláda podle nich ale poněkud otálela a některé firmy zaměstnancům už rozdaly výpovědi. Věří tomu, že stát bude v podpoře firem tímto způsobem pokračovat. Svaz a asociace to uvedly v dnešních tiskových zprávách.

Zvýšení maximální hranice příspěvku státu v režimu A z původně deklarovaných 24.800 na 39.000 korun pozitivně hodnotí prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Vítá také fakt, že se podpora týká zaměstnanců firem s uzavřeným nebo omezeným provozem kvůli vládním opatřením. Týká se to tedy i ubytovacích zařízení a restaurací. Je ovšem zklamán tím, že úprava programu Antivirus, jehož součástí kurzarbeit je, nezahrnuje odpuštění odvodů za zaměstnance.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza naopak oceňuje, že příspěvek na mzdy bude počítán ze superhrubé mzdy, a zahrne tak i odvody na sociální a zdravotní pojištění, uvedl na svém twitteru. I přesto, že program podle něj zavedla vláda o týden později, než bylo třeba, a podpora je nastavena ve výši průměrné mzdy, práce kvalifikovanějších lidí je tak stále ohrožena, výsledné znění kurzarbeitu je lepší, než se očekávalo, napsal dále.

"AHR věří, že jde o první kroky podpory podnikatelů a dále se bude jednat o další možné podpoře cestovního ruchu, který během několika týdnů potkal totální kolaps," dodal Stárek.

