Praha - Zástupci zaměstnavatelů kritizovali stát kvůli kůrovci, opatření podle nich nebyla dostatečná. Stát by měl více řešit chybující vlastníky lesů, kteří nedodržují opatření proti šíření kůrovce, řekl dnes na tiskové konferenci po jednání tripartity prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Jan Wiesner. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) je současná situace bezprecedentní, doposud nejhorší. Ještě vážnější může být příští rok. Nejvíce jsou nyní podle něj postiženy Moravskoslezský kraj a Kraj Vysočina.

Wiesner uvedl, že na jednání tripartity nebyli zástupci státního podniku Lesy ČR, který vlastní zhruba polovinu českých lesů. I s nimi se bude o kůrovci znovu jednat v lednu, ministerstva by do něj měla přidat informace o plánovaných krocích.

Podle Brabce je třeba najít pracovníky na pomoc s likvidací napadených stromů, třeba i v zahraničí. Šéf odborářů Josef Středula však varoval před nápadem využití ukrajinských zaměstnanců s polskými pasy. Podle něj musí pracovat v lese zaměstnanci, kteří ovládají motorovou pilu. Mohly by také pomoci zahraniční firmy, které mají své profesionální zaměstnance, ale také harvestory. Státní podnik Lesy ČR inzeroval v rakouském odborném časopisu, ozvaly se mu dvě zpracovatelské firmy. Stát také navyšuje peníze pro lesníky.

Brabec připomněl, že po orkánu Kyrill, kdy padlo méně dřeva než při současné kůrovcové kalamitě, přijely do ČR posádky z Finska. Nyní se stát podle něj snaží sehnat pracovníky také z Finska, Rakouska nebo například z Litvy. U méně kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí by podle něj mohlo hrozit, že by po týdnu práce v lese dostali lepší plat na jiném místě a pak by na likvidaci kůrovce nepracovali.

Letos se v ČR nejspíš vytěží mezi deseti až 12 miliony metrů krychlových dříví, objem napadených stromů může činit 15 až 20 milionů metrů krychlových.

Vláda v říjnu schválila, že stát bude od příštího roku přerozdělovat na podporu lesníků o 640 milionů korun více. Větší příspěvky by měly pomoci sázení zpevňujících dřevin, podporovat drobnou zvěř ve volné krajině nebo snižovat škody způsobované větší zvěří na lesních porostech. Loni dal stát prostřednictvím příspěvků na hospodaření v lesích 341 milionů korun.

Podle Wiesnera je třeba přemýšlet i o nábytkářském průmyslu. Většina lesnických firem aktuálně zpracovává právě dříví po kůrovcové kalamitě, jehož cena je na minimu. Nábytkářské firmy nemají kvalitní dřevo z listnatých stromů, přemýšlí proto podle něj o jeho dovozu.

Jak se již dříve vyjádřili zástupci ministerstva zemědělství, na příští rok by resort potřeboval jenom na boj s kůrovcem o tři miliardy korun více, než je zatím plánováno. Nyní je v jeho návrhu pro lesnictví 1,15 miliardy korun, což například někteří poslanci ze sněmovního zemědělského výboru pokládají za nedostatečné.

Tripartita mimo jiné projednávala opatření pro boj se suchem, podle Středuly by se měl zvážit nový systém financování státních podniků Povodí. V současném systému dostávají poplatky za odběr vody od průmyslových podniků. Protože jsou však průmyslníci šetrnější a spotřebovávají méně vody, mohly by se tyto státní instituce dostat do ekonomických problémů.