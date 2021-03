Zaměstnavatelé: Firmy zatím nehlásí nedostatek testů na covid-19

Praha - Zástupci zaměstnavatelů zatím nezaznamenali nedostatek testů pro firmy, které budou muset od středy povinně testovat zaměstnance na covid-19. Vyplývá to z ankety ČTK mezi podnikatelskými svazy. Řada velkých firem se podle nich již testy předzásobila. Překvapivě velký zájem je i od malých firem s méně než 50 zaměstnanci, které povinnost testování zatím nemají.

"Podle informací, které máme z ministerstva průmyslu a obchodu, by na trhu mělo být dostatek testů. Mezi našimi členy pozorujeme, že objednávají testy ve velkém. Zatím od nich nemáme zpětnou vazbu, že by testy nebyly. Zaznamenali jsme, že se testy vyprodaly například u konkrétního dodavatele," řekl ČTK viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.

Zprávy, že by testy nebyly k dispozici, nemá zatím ani Asociace malých a středních podniků. "Uvidíme v dalších dnech," podotkla generální ředitelka asociace Eva Svobodová. "Já sám za svoji firmu jsem zatím testy neměl problém sehnat, ale jestli jich bude dost pro všechny firmy, nebo ne, poznáme ve středu či ve čtvrtek," doplnil prezident svazu Jaroslav Hanák.

Velcí zaměstnavatelé se zavedením povinnosti testovat zaměstnance počítali, řada z nich se proto už předzásobila dostatečným množstvím antigenních testů, upozornil mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro. Malí zaměstnavatelé zaměstnávající nad 50 pracovníků s povinností testovat zaměstnance počítali až v další fázi, proto z jejich strany rychle stoupla poptávka po antigenních testech ihned poté, co o této povinnosti večer rozhodla vláda.

Překvapivě ale podle Dira výrazně stoupla poptávka po testech i od zaměstnavatelů, na které se povinnost zatím nevztahuje, tedy od zaměstnavatelů do 50 zaměstnanců. Rozhodli se do testování zapojit dobrovolně, i přestože jim stát tuto povinnost neukládá. "Odhadujeme, že jejich objednávky v současnosti tvoří až třetinu poptávky. Ti nejmenší zaměstnavatelé do deseti zaměstnanců poptávají desítky kusů testů," dodal.

Obecně je podle komory největší poptávka zaměstnavatelů po kvalitních a méně invazivních testech, které nevyžadují stěry z nosohltanu. Upřednostňují hlavně takzvané slinné testy, které jsou pro odběr vzorku pro zaměstnance příjemnější. Dodavatelé objednávky zpracovávají průběžně ze svých skladových zásob, tento týden se chystají zabezpečit další velké dodávky od výrobců.

Podle bleskového průzkumu, který Svaz průmyslu provedl mezi 185 firmami na konci minulého týdne, kdy se ještě o povinném testování nemluvilo, hned od března s testováním plánovalo začít 84 procent firem všech velikostí. "Opakovaně však upozorňujeme na to, že není dořešená legislativa, která by dovolovala firmám testovat své zaměstnance povinně. A to není triviální věc," poznamenal Rafaj.

Vláda schválila v pondělí večer povinné testování ve firmách. Podniky nad 250 zaměstnanců budou muset začít ve středu, do 12. března musejí otestovat všechny pracovníky. Podniky s 50 až 249 lidmi začnou s testováním v pátek a všichni pracovníci budou muset mít testy hotové do 15. března. Testování se nebudou muset podrobit zaměstnanci pracující z domova.