Zaměstnavatelé: Česká ekonomika může v roce 2021 začít růst

Praha - Česká ekonomika může v roce 2021 začít růst, a to především kvůli letošnímu nízkému základu. Stoupne ovšem i míra nezaměstnanosti. Shodli se na tom zástupci zaměstnavatelů. Pro situaci v příštím roce bude podle nich určující vývoj boje proti koronaviru.

"Je možné, že rok 2021 bude proti tomu letošnímu, poznamenanému například zmrazováním ekonomiky, již rostoucí. Na předkrizovou úroveň, jaká byla třeba v roce 2019, se ovšem budeme nějakou dobu ještě dostávat," řekl ČTK ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohuslav Čížek.

Srovnávací základna letošního roku bude velmi nízká, takže v příštím roce může přijít solidní růst, který by mohl i překonat dynamiku let 2018 nebo 2019, uvedl mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro. Tento vývoj je ale podle něj nejistý a závislý na faktorech, které podnikatelé nemohou ovlivnit.

Připomněl, že koronavirová krize dopadla negativně na investiční aktivitu českých firem. V krátkodobém horizontu proto očekává v některých oborech zpomalení digitalizace a inovační aktivity.

Čtvrtina členů Hospodářské komory uvádí, že jejich firma je již v předkrizové či lepší kondici, což je podle Dira pozitivní zjištění. Více než polovina podnikatelů čeká zotavení své firmy nejpozději do dvou let, nejčastěji v horizontu jednoho až dvou let. Reálně se celá česká ekonomika výsledkům roku 2019 přiblíží spíše až po roce 2022, podotkl.

V hodnocení poptávky na začátku roku jsou firmy spíše skeptické, upozornil Čížek. Snížení zakázek očekává podle společného šetření svazu a České národní banky v prvním čtvrtletí 30 procent firem, což je dvakrát více než před rokem.

Situace roku 2021 bude záležet také na tom, jak se podaří vládě nastavit protikrizová opatření, uvedl Čížek. Opatření by měla podporovat stabilitu podnikatelského prostředí, nediskriminovat a být investiční, aby podpořila dlouhodobou odolnost ekonomiky. Může jít i o plošná opatření, například protikrizové mimořádné zrychlené odpisy. Ekonomika bude potřebovat i další vybranou podporu, třeba s využitím peněz z Plánu obnovy, dodal.

Nezaměstnanost patrně bude dále růst. Čížek odhadl, že míra nezaměstnanosti v roce 2021 by se mohla pohybovat kolem 3,5 procenta. Podnikatelé budou ale stále cítit strukturální nedostatek zaměstnanců ve specifických a kvalifikovaných oborech. "Firmy se snaží udržet a nadále hledat zakázky, ale samozřejmě dopady celé krize na trhu práce uvidíme především v nejvíce zasažených profesích," uzavřel.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) začátkem prosince uvedla, že oživení české ekonomiky bude pomalé a ekonomika dosáhne předkrizové úrovně až ke konci roku 2022. Ministerstvo financí v zářijové prognóze očekává příští rok růst ekonomiky o 3,9 procenta. Česká národní banka v listopadové prognóze letos počítá příští rok s růstem ekonomiky o 1,7 procenta. Podle ČNB výkon českého hospodářství nedosáhne předkrizové úrovně ani na konci roku 2022.