Praha - Zaměstnanci v justici budou po navýšení platů od 1. ledna v průměru pobírat 30.000 korun hrubého. Na tiskové konferenci to dnes uvedl ministr Jan Kněžínek (za ANO) s tím, že pokud by nyní justičnímu personálu platy nevzrostly, situace u soudů by už byla kritická. Po navýšení se zaměstnanci justice průměrně dostanou na 30.000 korun hrubého. Asistentovi soudce vzroste hrubý příjem o 7190 Kč, vyššímu soudnímu úředníkovi o 4750 Kč, soudní zapisovatelce o 1430 Kč.

Průměrná hrubá mzda v České republice dosáhla ve třetím čtvrtletí letošního roku 31.516 Kč.

Pracovníkům u soudů se od Nového roku zvýší platy zhruba o 14 procent, zaměstnancům státních zastupitelství asi o 15 procent. "Slibujeme si od toho, že dojde k personální stabilizaci administrativních pracovníků soudů a státních zastupitelství. Docházelo k tomu, že byla poměrně velká fluktuace, což kvalitě a stabilitě odváděné práce úplně neprospívá. Věřím, že se podaří obsazovat volná pracovní místa," řekl ministr.

Vedle navýšení tarifů o pět procent, které platí pro všechny zaměstnance ve veřejné správě, dostanou justiční pracovníci zvláštní příplatek podle druhu práce, který vykonávají. Celkem 2170 zaměstnanců si polepší v platové třídě. I přesto zůstane administrativa pod celostátním průměrem platu ve veřejných službách. "Je co dohánět i do budoucna," konstatoval k tomu Kněžínek.

"Navýšení není jenom o tom, aby se zvýšila konkurenceschopnost justice, ale i o určitém ohodnocení práce, kterou zaměstnanci justice dělají. Vykonávají vysoce kvalifikovanou práci, kterou si možná nedovedeme úplně představit," podotkl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Upozornil, že činnost administrativy je velice náročná a mnohdy stresující. Současný posun označil za "velice dobrý skok, ne krok".

"Bereme to jako první úspěch. Byli bychom rádi, aby práce byla nadprůměrně odměňována - tak, abychom mohli zaměstnance stabilizovat a aby pracovat v justici bylo poctou, a nikoliv obětí," řekl za kolegium předsedů krajských soudů šéf Krajského soudu v Praze Ljubomír Drápal.