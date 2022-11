Zaměstnanci soudů by mohli mít průměrné platy ve veřejné sféře do roku 2025

Praha - Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) soudcům přislíbil, že nejpozději v roce 2025 budou v rozpočtu ministerstva peníze na to, aby zaměstnanci justice dosáhli na průměrný plat ve veřejné sféře. Po schůzce se Stanjurou a ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS) to novinářům řekl místopředseda Nejvyššího soudu Petr Šuk. Soudci usilovali o navýšení platů svého personálu už od příštího roku, Šuk dnešní ujednání označil za kompromis.

Předsedové soudů v říjnovém prohlášení varovali před tím, že česká justice je kvůli nízkým a nedůstojným platům pro pracovníky soudů - tedy například zapisovatelky či informatiky - před kolapsem. Zkritizovali vláda Petra Fialy (ODS) za to, že v rozporu s programovým prohlášením odmítla platy justičních zaměstnanců dostatečně zvýšit.

"Dosáhli jsme s panem ministrem financí a panem ministrem spravedlnosti toho, co bych označil jako politická dohoda," oznámil dnes po zhruba hodinovém jednání Šuk, kterého doprovázel šéf středočeského krajského soudu Ljubomír Drápal.

"Shodli jsme se na cíli, že zaměstnanci justice by měli pobírat v průměru plat veřejné sféry. My bychom rádi, aby to začalo už příští rok, ale to nám pan ministr financí nemohl zaručit. Shodli jsme se na tom, že nejpozději v roce 2025 půjde do rozpočtu ministerstva spravedlnosti na objem platů taková částka, aby zaměstnanci v justici měli v průměru plat ve veřejné sféře v té době," pokračoval místopředseda Nejvyššího soudu. Zvýšení platů by se podle něj mělo týkat všech zaměstnanců soudů a odpovídalo by tomu, na jakých pozicích jsou zařazeni.

Ministr spravedlnosti Blažek slova o dohodě mírnil. "Neřekl bych, že jsme uzavřeli nějakou dohodu. Myslím, že jsme se posunuli o kus dál. Situace se má řešit a bude. Shodli jsme se dnes na jakýchsi parametrech, aby se v relativně dobré době vyřešila," řekl novinářům. Ministerstvo financí avizovalo už v předstihu, že závěry schůzky komentovat nebude, protože ji pokládá za pracovní jednání za zavřenými dveřmi.

Šuk podotkl, že by byl radši, kdyby se platy podařilo navýšit dříve. "Pro nás to znamená, že budeme další minimálně dva roky, po které se to bude postupně zvyšovat, velmi obtížně shánět a držet zaměstnance. Čili ta agónie se prodlužuje, ale nazval bych to světlem na konci tunelu a rozumnou dohodou," dodal.

Blažek na dotaz ČTK, zda nebude sám z pozice poslance navrhovat příští týden při projednávání návrhu státního rozpočtu pro příští rok přesun peněz ve prospěch justičních zaměstnanců, odpověděl záporně. "Poslanci - členové vlády nejsou od toho, aby něco navrhovali až ve Sněmovně, takže to nepředpokládám. A bral bych to jako procesně chybný postup, takhle to nejde. Buďto jsme vláda jako jeden tým, anebo se budeme předhánět před novináři, co tam všechno navrhneme, a budeme vědět, že to většina stejně neschválí," poznamenal.

Šuk už dříve uvedl, že na dorovnání platů zaměstnanců soudů k průměrnému výdělku jiných lidí ve veřejné správě by bylo potřeba posílit rozpočet justice na příští rok o 1,5 miliardy korun.