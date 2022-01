Zaměstnanci škol se budou od příštího týdne testovat na covid různě často

Praha - Zaměstnanci různých stupňů škol se budou od příštího týdne testovat na covid-19 v odlišných frekvencích. Zatímco na základních a středních školách bude antigenní testování jen jednou týdně, v mateřských školách by si pracovníci měli dělat testy dvakrát týdně. Vyplývá to z informací, které dnes ministerstvo školství rozeslalo do škol. ČTK o tom informovala mluvčí úřadu Aneta Lednová. Úřad chce tento týden informace pro školy ještě upřesnit.

Nové mimořádné opatření k testování zaměstnanců od 17. ledna stanoví povinnost testování dvakrát týdně pro neočkované i očkované nebo lidi po prodělaném covidu-19. "Uplatní se na zaměstnance škol a školských zařízení, kde se netestují děti nebo žáci podle speciálního mimořádného opatření ke screeningovému testování ve školách," informovalo ministerstvo školství.

Speciální opatření o testování žáků a zaměstnanců škol se týká konkrétně přípravných tříd základní školy nebo přípravného stupně speciální školy, základních škol a denní formy vzdělávání na konzervatořích a středních školách. První dva týdny v lednu se v nich nastavilo testování dvakrát týdně, od 17. ledna se omezí na pondělky. Naopak v mateřských školách se v současnosti děti ani zaměstnanci netestují, nově by se tak pracovníci školek měli testovat dvakrát týdně. "Detailnější informace o novém obecném režimu testování zaměstnanců zašleme v průběhu tohoto týdne," uvedl úřad.

Na vysokých školách platí povinnost testování studentů jen na kolejích. Neočkovaní, kteří neprodělali covid-19 v uplynulých 180 dnech, tam musí před ubytováním a dál každých sedm dní předkládat negativní PCR test ne starší 72 hodin nebo antigenní test ne starší 24 hodin. Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) v pondělí po jednání Ústředního krizového štábu řekl, že kvůli zkouškovému období se nyní testování vysokých škol týkat nebude. Je to podle něj po dohodě s rektory, protože studenti nyní nejsou v prezenční výuce.

Ministerstvo školám také dnes sdělilo, že i když se nyní na základních a středních školách testují všichni, karanténa se zatím nenařizuje lidem s očkováním nebo po prodělání covidu-19. Od 17. ledna se zvažuje o jiné úpravě, uvedl úřad. Upřesnit to chce později. Do karantény by podle jeho informací měli nyní směřovat lidé, kteří byli s nakaženým v úzkém kontaktu dva dny před objevením příznaků nemoci nebo před pozitivním testem. Ve školách se to týká hlavně situací, kdy spolu byli žáci a učitelé bez respirátoru ve vzdálenosti menší než 1,5 metru minimálně pět minut.

Izolace lidí, kteří se nakazili koronavirem, stejně jako karanténa jejich blízkých kontaktů se podle nového metodického pokynu ode dneška zkracuje na pět kalendářních dní, pokud lidé nemají příznaky nemoci. Dosud trvala izolace 14 dní a karanténu mohli lidé bez příznaků ukončit po sedmi dnech negativním PCR testem. Lidem s příznaky hygienici izolaci ukončí dva dny po jejich odeznění.