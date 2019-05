Zaměstnanci Pilsen Steel se dnes začali hlásit o dlužné mzdy

Plzeň - První desítky zaměstnanců plzeňských hutí a kováren Pilsen Steel, jež jsou v insolvenčním řízení, dnes požádaly úřad práce o vyplacení dlužných mezd za březen a duben. V sídle podniku funguje od dneška do středy mobilní pracoviště úřadu, na němž by se mělo postupně vystřídat téměř 600 zaměstnanců firmy, která od ledna nevyrábí. Pracovníky svolávají vedoucí provozů SMS zprávami na konkrétní dny a hodiny. Před oběma kancelářemi stály jen menší fronty lidí, kteří byli vyřízeni za pět až deset minut, zjistila ČTK na místě. Peníze musí úřad poslat na účty do měsíce, ale referentky úřadu dnes slibovaly, že to bude asi za 14 dnů.

"U mě je to okolo 30.000 korun, které potřebuji co nejdříve," řekl ČTK kalič Zdeněk Bořík. Nikdo z pracovníků nemusí nosit výplatní pásky, ani žádné potvrzení ze mzdové účtárny podniku. Pracovnice úřadu od ní měli sjetiny se jmény zaměstnanců a konkrétnímu dlužnými sumami. "Předložil jsem jen občanský průkaz a vyplnil žádost. Organizované je to dobře, jde to rychle," uvedl. Zatím ještě doufá, že se výroba znovu rozběhne, ale záleží na tom, kdo továrnu koupí.

"Je tu šest pracovnic kontrolně-právního odboru, kteří lidem pomáhají (se žádostmi) a další tři z oddělení zprostředkování, pokud by někdo měl zájem o evidenci, o podporu a pomohou i se zprostředkováním práce," uvedla vedoucí Ivana Hrubanová. Podle informací z místa se kováři a slévači moc na novou práci neptali. "V regionu je velmi těžké něco podobného najít. Lidé by museli do Ostravy, Třince nebo do Ždasu," uvedl mistr z hutí, který neřekl jméno. Podle ředitele plzeňského úřadu práce Zdeňka Novotného trvá velký zájem firem o pracovníky v technických oborech a mnozí z Pilsen Steel by v regionu našli uplatnění.

Mobilní kancelář ve firmě bude fungovat dnes do 17:00, v úterý od 08:00 do 13:00, ve středu od 08:00 do 17:00. "Lidé se také mohou hlásit přímo na úřadu, ale lepší je, aby chodili sem, protože tu máme všechny podklady," uvedla Hrubanová. Spolupráci s personálním a mzdovým oddělením podniku považuje zatím za výbornou. Zákonná lhůta k uplatnění nároků končí 8. července. Lidé jsou od ledna doma a mají dostávat 75 procent mzdy. Od úřadu dostanou průměr vyplácených mezd, ale nikoli třeba benefity typu příspěvek na penzijní připojištění.

Úřad práce lidem vyplatí pouze náhradu dlužné mzdy za březen a duben, protože 30. dubem skončilo takzvané rozhodné období dané tím, že 21. ledna začalo insolvenční řízení. Pokud zaměstnanci nedostanou mzdy za květen a další měsíce, což odbory předpokládají, nemohou už je uplatňovat u úřadu práce, ale jako pohledávku v insolvenčním řízení.

"Vyřídil jsem to za pět minut, pomáhají perfektně," uvedl pracovník hlídek, které dohlížejí na to, aby se z firmy nic neztrácelo. "Zatím jsem práci nehledal, ale teď začnu," uvedl mladý slévač David Čonka.

Zaměstnanci firmy s ruským vlastníkem už mohou od minulého čtvrtka rušit jednostranně pracovní poměr. "Zatím podávají výpovědi jen jednotky lidí. Čekáme, co přijde," řekla ČTK vedoucí personálního oddělení Štěpánka Lohrová.

Odboráři z podniku budou v úterý v Praze jednat s ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem (za ANO). Krajský soud v Plzni 19. června rozhodne, kteří věřitelé mají na vyplacení pohledávek nárok, jmenuje definitivního insolvenčního správce a zvolí řádný věřitelský výbor.