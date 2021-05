Zaměstnanci Liberty Ostrava se sešli na protestu, chtějí huť ochránit

Ostrava - Stovky zaměstnanců hutní společnosti Liberty Ostrava (LO) se dnes sešly u hlavní brány podniku na protestním mítinku. V prohlášení, které tam zaznělo, zaměstnanci uvedli, že chtějí použít všechny dostupné prostředky, aby zabránili vyvádění prostředků z firmy. Impulz ke svolání mítinku byl prodej části emisních povolenek ostravské huti do sesterského podniku v Rumunsku. Huť si v minulých letech povolenky šetřila, chce je využít k financování nezbytné modernizace.

Předsedkyně Odborové organizace Ostravská huť Alena Sobolová řekla, že by zaměstnanci zájem o osud firmy měli dát najevo pasivním protestem. "Nechceme škodit firmě, jenom chceme, aby zaměstnanci dělali tak, jak mají, a aby dividendy se nevyvedly z firmy," řekla Sobolová.

V polovině dubna odborové organizace v huti vyhlásily stávkovou pohotovost. Odboráři zaměstnance vyzvali, aby za huť bojovali důsledným dodržováním věcí, jež můžou dle nich chod podniku citelně zasáhnout. Chtějí například, aby pracovníci striktně dodržovali detailní technologický popis práce, i když to bude méně efektivní. Zaměstnanci by měli odmítat přesčasovou práci, využívat toho, že mají nárok chodit k lékaři v pracovní době, neměli by řešit pracovní e-maily a telefonáty po práci nebo používat jakkoli poškozené nářadí.

"Pokud si to zaměstnanci vezmou k srdci, tak by mělo dojít k tomu, že poklesne výroba a výdělky pro firmu se sníží. Měli by to (majitelé firmy) pocítit na hospodářském výsledku," řekla Sobolová.

LO patří od roku 2019 do Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Firma uvedla, že milion emisních povolenek prodala Liberty Galati za tržní cenu za hotové peníze. Uvedla také, že zisk z prodeje použije na odměny pro zaměstnance a investice.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) dnes připomněl, že prodej povolenek se uskutečnil bez souhlasu dozorčí rady, a že vedení firmy předtím vládě slíbilo, že povolenky prodávat nebude. Předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina řekl, že účelem mítinku bylo důrazně říct zaměstnancům, abych se postavili vlastníkovi a nedovolili mu, ať se v České republice chová tak, jak se chová.

Předseda ČMKOS Josef Středula řekl, že zaměstnanci LO už poněkolikáté v novodobé historii chrání firmu před pádem. "Je neuvěřitelné, jakým způsobem tady lidé musí chránit vlastní pracovní místa, kdežto vlastníci nejsou ochotni ani pořádně dělat. Já bych byl moc rád, kdyby to byl poslední protest a potom už byla jenom světlá budoucnost. Ale rozhodně nehodláme jenom přihlížet a dívat se, jak se firma postupně vykrádá," řekl Středula.

Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Její roční kapacita výroby je 3,6 milionu tun oceli. I s dceřinými společnostmi má firma 6000 zaměstnanců.

Na účtech Liberty Ostrava už je 75 procent z miliardy za prodané povolenky

Ostrava - Na účtech hutní společnosti Liberty Ostrava už je 75 procent z miliardy korun za emisní povolenky, které firma prodala sesterskému podniku v Rumunsku. Zbývající část peněz má dorazit do konce týdne. Po jednání v Ostravě dnes ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) řekl novinářům, že na účtech firmy je 60 procent částky. Mluvčí LO Barbora Černá Dvořáková odpoledne sdělila, že přišla další část, a na účtu tak je už 75 procent sumy.

Ostravská huť disponovala povolenkami za 5,6 miliardy korun. V minulých letech si je šetřila na financování nezbytné modernizace. Havlíček připomněl, že prodej emisních povolenek za miliardu se uskutečnil bez souhlasu dozorčí rady. Uvedl, že firma prodala méně povolenek, než původně zamýšlela a že vládě slíbila, že povolenky prodávat nebude.

"Během zítřka (čtvrtek) by měla dorazit na účet Liberty zbývající částka. Čili lze s velkou dávkou pravděpodobnosti říci to, že byla dodržena dohoda, kterou jsme udělali, a to taková, že peníze nebudou nijak započteny, ale budou běžným způsobem převedeny," řekl ministr.

Dodal, že zisk z této částky, 250 milionů korun, bude využit k rozvoji společnosti a ve prospěch zaměstnanců. Firma v úterý oznámila, že zaměstnanci dostanou tento týden odměnu 13.070 Kč.

Ředitel LO pro výrobu Václav Habura dopoledne potvrdil, že 60 procent z miliardy za povolenky má firma na účtu a do pátku dojde zbytek.

Havlíček řekl, že dozorčí rada bude chtít doložit podklady k prodeji povolenek i k účelovosti čerpání úvěru dvou miliard korun, který byl zaručen státem. Člen dozorčí rady a předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina řekl, že dozorčí rada dnes nebyla usnášeníschopná.

"Nebyl tam nikdo za vlastníka, nezúčastnilo se ani představenstvo, takže to vnímáme, že se k tomu stavějí tak, že nechtějí s námi jednat," řekl Slanina. Pokud peníze za povolenky na účet opravdu přišly, je to sice podle něj dobrá zpráva, ale významné bude, co se s penězi bude dít. Odbory jsou od poloviny dubna ve stávkové pohotovosti.

Havlíček uvedl, že členům vedení i zástupcům vlastníků řekl, že chtějí-li spolupracovat se státem, zaměstnanci a odbory, musí si vzájemně věřit. "Anebo to tak nebude a v tom případě není možné od státu očekávat ani podporu v oblasti energetiky, ani podporu v oblasti přechodu na nové technologie a už vůbec ne další podporu jakéhokoliv finančního charakteru. Je to poslední varování, které jsme dneska dali vlastníkům a managementu společnosti," řekl ministr.

Habura chápe určitou rozhořčenost státu. "Z druhé stránky stát musí pochopit, že pokud se jedná o byznys a je tam zájem akcionáře, aby neprodělával peníze, tak akcionář se chová v tuto chvíli, jak se chová," řekl výrobní ředitel.

Jedna povolenka opravňuje k vypuštění jedné tuny oxidu uhličitého do ovzduší. Provozovatelé monitorují své emise, vykazují je každoročně ministerstvu životního prostředí a vyřazují za ně povolenky. S povolenkami lze obchodovat. Firmy dostávají část povolenek bezplatně od státu, zbytek si mohou koupit na trhu nebo v aukci.

LO patří od roku 2019 do Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Její roční kapacita výroby je 3,6 milionu tun. I s dceřinými společnostmi má LO 6000 zaměstnanců.