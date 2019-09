Zaměstnanci General Motors dnes v noci vstoupí do stávky

Detroit - Jednání o nové pracovní dohodě mezi odbory a automobilkou General Motors se dostala do slepé uličky a všech zhruba 49.000 zaměstnanců v USA dnes před půlnocí vstoupí do stávky. Oznámil to dnes odborový svaz United Auto Workers (UAW). Stávka bude prvním větším přerušením práce v GM od roku 2007, upozornily agentury AP a Reuters.

Platnost dosavadní smlouvy mezi odbory a GM skončila v sobotu v noci. Podle zástupců UAW jsou obě strany daleko od vyřešení důležitých bodů, jako jsou mzdy, příspěvky na zdravotní péči, zaměstnávání na dobu určitou, jistota zaměstnání a podíl na zisku.

Stávka zřejmě zastaví výrobu GM ve Spojených státech, ale také v Kanadě a Mexiku. GM je největší automobilkou v USA.

Jednání mezi odbory a GM jsou napjatá od začátku hlavně kvůli plánu GM zavřít v USA čtyři závody. Odbory slíbily, že budou proti zavření závodů bojovat. Odbory také chtějí vyšší platy, protože GM vykazuje v Severní Americe rekordní zisky.

Představitelé GM tvrdí, že zavření továren je nutné kvůli změnám na trhu. Upozorňují také, že mzdy a výhody, které dostávají zaměstnanci organizovaní v odborech, jsou vysoké ve srovnání s konkurenčními závody v jižních státech USA, ve kterých nejsou odbory.

Stávka bude první podobnou akcí v GM od dvoudenní stávky v roce 2007, která se uskutečnila v době kolektivního vyjednávání. Bolestnou byla pro automobilku stávka v roce 1998 v Michiganu, která trvala 54 dní a stála automobilku více než dvě miliardy USD (46,7 miliardy Kč).