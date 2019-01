Praha - Zaměstnanci budou dostávat od července náhradu mzdy opět i v prvních třech dnech nemoci. Sněmovna dnes přehlasovala senátní veto sociálnědemokratické novely zákoníku práce, která takzvanou karenční dobu ruší. Senátní verze insolvenčního zákona pravděpodobně ve Sněmovně neuspěje. Proti ní jsou vládní hnutí ANO i opoziční ODS. Senátní verzi, která stanovuje mírnější pravidla pro dlužníky, podporovaly organizace pracující s lidmi v předlužení. Česká asociace věřitelů naopak senátní úpravy ve sněmovní verzi odmítala.

Zaměstnanci budou dostávat náhradu mzdy i v prvních dnech nemoci

Zaměstnanci budou pobírat podle předlohy v prvních třech dnech 60 procent vyměřovacího základu, náklady budou hradit zaměstnavatelé. Zaměstnavatelům se na druhou stranu sníží o 0,2 procentního bodu odvody, což představuje zhruba 3,5 miliardy korun. Zrušení karenční doby bylo jedním z hlavních požadavků sociální demokracie při vyjednání s hnutím ANO o koaličním kabinetu, který v dolní komoře tolerují komunisté.

Pro zrušení karenční doby hlasovalo 129 ze 184 přítomných poslanců. Nutných bylo nejméně 101 hlasů. Proti jich bylo 31. Předlohu podpořili poslanci ANO, Pirátů, ČSSD, KSČM a většina lidovců. Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek a poslankyně ANO Andrea Brzobohatá po hlasování svůj postoj korigovali. Zatímco Kalousek oznámil, že ačkoli má v záznamu, že hlasoval pro, ve skutečnosti chtěl hlasovat proti. V případě Brzobohaté tomu bylo přesně naopak.

Zastánci proplácení prvních dnů nemoci pokazují na to, že karenční doba je trestání pracujících lidí za nemoc a hazardem se zdravím. Kritici naopak mluví o zrušení karence jako o populistickém kroku, který neúměrně zatíží podnikatele a povede také k růstu fiktivní nemocnosti.

Karenční dobu zavedla v úsporném balíčku vláda Mirka Topolánka (ODS). Ústavní soud ji k pololetí 2008 zrušil, kabinet neproplácení prosadil znovu, ale snížil odvody firmám. Ústavní soudci poté tuto úpravu nechali v platnosti.

Nyní nedostávají zaměstnanci v prvních třech dnech nemoci nic. Náhradu mzdy poskytuje od čtvrtého do 14. dne nemoci za pracovní dny zaměstnavatel, a to tři pětiny průměrného denního výdělku. Od 15. dne se dávky poskytují z pojištění.

Zhruba polovina členských států EU karenční dobu neuplatňuje. Jde například o Belgii, Německo, Dánsko, Polsko nebo Slovensko. V ostatní členských zemích se podle Evropské komise karenční doba pohybuje od jednoho do sedmi dní, průměr jsou dny tři.

Senátní verze insolvenčního zákona patrně neuspěje

Senátní verze insolvenčního zákona pravděpodobně ve Sněmovně neuspěje. Proti ní jsou vládní hnutí ANO i opoziční ODS, které mají dohromady většinu poslanců. Menší vládní ČSSD přitom chce většinově hlasovat pro senátní úpravu. Senátní verzi, která stanovuje mírnější pravidla pro dlužníky, podporovaly i organizace pracující s lidmi v předlužení. Česká asociace věřitelů naopak senátní úpravy ve sněmovní verzi odmítala.

Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek novinářům řekl, že klub dnes o novele jednal i se zástupci Člověka v tísni a dalších organizací, které pracují s předluženými lidmi. "Nicméně jsme se shodli většinově na tom, že budeme podporovat sněmovní verzi," řekl Faltýnek, podle něhož je sněmovní verze vyváženější než senátní.

Proti senátní verzi se staví také ODS. "Podle senátní verze by dlužník mohl platit jen insolvenčnímu správci a věřitel by nedostal nic, to považujeme za nepřijatelné," řekl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Podobně jako Stanjura argumentoval i ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO). "U senátní verze by nakonec věřitelé nemuseli dostat ani korunu. To není správné, není to ani dostatečně motivující a výchovné, aby se dlužníci do budoucna něčeho podobného vyvarovali," řekl.

Vládní partner hnutí ANO, sociální demokracie, naopak většinově bude pro senátní verzi zákona. Zákon v podobě, jakou přijala Sněmovna, byl podle šéfa poslanců ČSSD Jana Chvojky "velmi kompromisní", i proto se nepodařilo prosadit, aby se oddlužení otevřelo dalším lidem, zejména matkám samoživitelkám a seniorům. "Jsme rádi, že to Senát opravil," řekl Chvojka. Dodal, že převážná většina poslanců ČSSD bude pro verzi, kterou přijala horní komora.

Senátní verzi podporují i Piráti. "Žádný trest ve finanční oblasti podle nás nemá být na doživotí, žít pět let na životním minimu je podle nás dostatečný trest za chybu, kterou člověk udělal," řekl poslanec Mikuláš Ferjenčík. Pokud senátní verze neprojde, jsou podle něj Piráti připraveni podpořit sněmovní verzi.

Sněmovní verzi zákona preferují komunisté. Hnutí SPD má ve věci volné hlasování, jeho předseda Tomio Okamura bude pro senátní verzi zákona.

Také lidovci podpoří senátní verzi zákona. "Senátní návrh zákona dostane více lidí do insolvence. To znamená, že je vyvede z šedé zóny, kdy pracují na černo a nepřiznávají žádné příjmy. I ti věřitelé pak budou dostávat alespoň část peněz," řekl poslanec Ondřej Benešík.

Podobný postoj mají Starostové. Podle nich senátní verze více pomáhá nejen dlužníkům, ale i věřitelům, protože více z nich získá alespoň část dluhu zpátky. "I ta verze ze Sněmovny je lepší než nic, ale verze ze Senátu je lepší pro všechny," řekl šéf poslanců STAN Jan Farský.

Poslanci TOP 09 neměli jasný postoj, jejich klub o insolvenční novele debatoval po poledni se zástupci společnosti Člověk v tísni. "Povedeme diskusi o argumentech pro i proti senátní verzi, definitivně se rozhodneme po schůzce," řekl před ní novinářům předseda klubu Miroslav Kalousek.

Insolvenční novela má umožnit předluženým lidem vrátit se zpět do běžného ekonomického života. Senát ve své verzi vedle možnosti vyhlášení osobního bankrotu i pro nejchudší navrhl rovněž zrušit podmínku, podle níž by splátka věřitelům musela být ve výši nákladů na odměnu insolvenčního správce. Senátoři z novely rovněž doporučili vypustit ustanovení o soudním přezkumu, pokud by dlužník během pěti let nezaplatil alespoň 30 procent dlužné částky.